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15.06.2026 09:53

Χανιά: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μαζί με τη μάνα του – Της έριξαν μπουνιές στο πρόσωπο

15.06.2026 09:53
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Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχείο στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zarpanews, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Καμισιανά Χανίων υπάλληλοι ξενοδοχείου άκουσαν φασαρία από κάποιο δωμάτιο, ανησύχησαν και μπήκαν μέσα.

Εκεί αντίκρισαν μία γυναίκα χτυπημένη στο πρόσωπο, τον σύντροφό της, τη μητέρα του συντρόφου της και 2 ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικογένεια Βρετανών ενώ άμεσα κλήθηκε η αστυνομία.

Η 39χρονη γυναίκα που φέρει τραύματα στο πρόσωπο, δήλωσε πως αρχικά τσακώθηκε με την 54χρονη μητέρα του συντρόφου της, η οποία πέραν του ότι την εξύβρισε, προέβη σε βίαιες πράξεις εναντίον της τραβώντας την από τα μαλλιά και γρονθοκοπώντας την στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, όπως δήλωσε η 39χρονη ο 31χρονος σύντροφός της, τη χτύπησε επίσης στο πρόσωπο με μπουνιές.

Μάλιστα όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών, το ένα εκ των οποίων, 9 ετών, προέρχεται από προηγούμενο γάμο της 39χρονης και το δεύτερο, μόλις 3 ετών είναι παιδί της 39χρονης και του 31χρονου συντρόφου της.

Σύσσωμοι μεταφέρθηκαν στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας όπου και συνελήφθη ο 31χρονος.

Η 39χρονη δήλωσε πως δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου και της μητέρας του.

Ωστόσο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική έρευνα για τα βαριά τράυματα της γυναίκας.

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