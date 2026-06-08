«Έλεγε ότι ζει απομονωμένος γιατί έχει καρκίνο στον πνεύμονα» – Η μαρτυρία γείτονα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Μετά από 27 χρόνια που ζούσε με ψεύτικη ταυτότητα συνελήφθη στο Αίγιο ο Τζέιμς Δαλαμάγκας.

Ο Δαλαμάγκας είχε βρει καταφύγιο στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου συστηνόταν ως «Αντώνης Τζίμας», ομογενής από την Αυστραλία. «Εμείς ήρθαμε το 2005 εδώ. Το έχουμε εξοχικό. Δηλαδή ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Εκείνος ήρθε περίπου στο 2007 αν δεν κάνω λάθος. Το σπίτι αυτό που πήρε δεν ήταν κατοικήσιμο. Βρήκε κάποια χρήματα. Το αγόρασε. Μου έκανε εντύπωση γιατί μέσα σε 6 με 7 μήνες είχε γίνει αγνώριστο το σπίτι. Είχε βάλει ψηλούς τοίχους εξωτερικά, έφτιαξε κεραμοσκεπή. Ήταν τελείως διαλυμένο πριν. Αυτός ο άνθρωπος μάθαμε ότι ήρθε από την Αυστραλία. Ότι είχε κάποια θέματα υγείας. Ότι είχε κάποιο καρκίνο στον πνεύμονα και ότι έπρεπε να βρει ένα σπίτι το οποίο θα ήταν απομονωμένο ώστε να αναπνέει. Να έχει καθαρό αέρα για να ανακάμψει», δήλωσε στο Star γείτονας.

Τα πιτ μπουλ

Στο χωριό του Άλσους Αιγιαλείας είχαν ξεσηκωθεί αντιδράσεις επειδή ο Δαλαμάγκας εξέτρεφε σκυλιά. «Στην αρχή βέβαια είχε κάποια θέματα. Αυτός είχε πάρα πολλά πιτ μπουλ. Και στην αρχή που δεν είχε μαντρώσει το σπίτι γύρω γύρω, αυτά έβγαιναν έξω και έκαναν διάφορα. Εμένα τα παιδιά μου τότε ήταν μωρά, και η πρώτη μας επαφή ήταν “Πρόσεχε φίλε, γιατί τα σκυλιά αυτά δεν αστειεύονται. Μην βγει κανά παιδί έξω και έχουμε ιστορίες”. Μου είχε πει να μην ανησυχώ, πως χρειάζεται λίγο χρόνο και πως θα μαντρώσει το σπίτι. Καταλάβαμε ότι κάτι συνέβαινε με τα σκυλιά. Είχε 20-30. Μάζεψαν υπογραφές μετά σταμάτησε να έχει τόσα συκλιά».

Ήταν υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής

Ο γείτονας του μίλησε για την εντύπωση που του δημιούργησε όταν ήπιαν μαζί κάποια στιγμή μπύρα. «Δεν είχε θέμα να βγαίνει. Δεν κρυβότανε. Είχε βγει πριν κάποια χρόνια, και είχε έρθει και για μια μπύρα. Μάθαμε πως είναι από την Αυστραλία κλπ. Είχε τάσεις ακροδεξιές. Σε αυτή την μπύρα που είχαμε πιει, μου έλεγε για την Χρυσή Αυγή ότι είναι το καλύτερο κόμμα. Αντισυστημικός. Είχε μια έπαρση τέτοια. Μετά είχαμε μια καλημέρα».

Πίστευαν ότι είναι ελαιοπαραγωγός

Για τη σύντροφο του Δαλαμάγκα είπε ότι ήταν εκπαιδευτικός και ότι ήταν μαζί περίπου 20 χρόνια. «Είναι καθηγήτρια η γυναίκα. Πέρσι απ’ όσο ξέρω ήταν στην Σαντορίνη. Φέτος έχει πάρει μετάθεση στην Αθήνα και ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί»

Στο χωριό πίστευαν ότι είναι παραγωγός. «Απ’ ότι ξέρω, πίσω από το σπίτι του έχει ένα πολύ μεγάλο χωράφι με ελιές και από εκεί βιοποριζόταν».

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