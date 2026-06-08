Τέλος στη φυγή 27 ετών: Πώς εντοπίστηκε στο Αίγιο ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερνε να παραμένει ασύλληπτος, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης» και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ελαιοπαραγωγό. Μια πληροφορία που έφτασε από την Interpol στις ελληνικές Αρχές αποδείχθηκε αρκετή για να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Δημήτρη (Τζέιμς) Δαλαμάγκα στο Αίγιο, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του 32χρονου ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στην Αυστραλία.

Ο συλληφθείς, για τον οποίο είχε επικηρυχθεί για 200.000 ευρώ, θεωρείται από τις αυστραλιανές Αρχές βασικός ύποπτος και για μία ακόμη υπόθεση ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για τον θάνατο του 30χρονου πορτιέρη Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του δύο χρόνια πριν από την υπόθεση Γιαννόπουλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το θύμα είχε δεχθεί πέντε πυροβολισμούς, ενώ οι Αρχές είχαν απευθύνει έκκληση για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον δράστη.

Παρά τις έρευνες, δεν βρέθηκαν μάρτυρες και ο Δημήτρης Δαλαμάγκας συνέχισε να κινείται ελεύθερος στην Αυστραλία. Τον Απρίλιο του 1999 φέρεται να ενεπλάκη σε νέο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο, κατά το οποίο χρησιμοποίησε μαχαίρι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει για να τη σταματήσει. Μετά το περιστατικό, ο Δαλαμάγκας εγκατέλειψε τη χώρα για να αποφύγει τη σύλληψη, παραμένοντας έκτοτε καταζητούμενος.

Η ζωή με ψεύτικη ταυτότητα σε ορεινό οικισμό της Αχαΐας

Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε σε οικισμό του δήμου Αιγιαλείας, σε ορεινή περιοχή της Αχαΐας. Εκεί χρησιμοποιούσε τα στοιχεία «Αντώνης Τζίμας» και εμφανιζόταν ως παντρεμένος με 47χρονη γυναίκα. Διέμενε σε σπίτι χτισμένο σε πλαγιά, μέσα σε έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων, με υψηλή περίφραξη που απέκρυπτε το εσωτερικό του χώρου και πολλά σκυλιά. Στην τοπική κοινωνία παρουσιαζόταν ως καλλιεργητής και έμπορος, ενώ η περιοχή ήταν ο τόπος καταγωγής της συντρόφου του. Στην ίδια κατοικία έμεναν επίσης οι γονείς του, με τον πατέρα του να συλλαμβάνεται για υπόθαλψη εγκληματία.

Η επιχείρηση εντοπισμού του διήρκεσε τρεις έως τέσσερις ημέρες. Το πρωί της Κυριακής αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί έξω από την κατοικία και ακινητοποίησαν μαύρο όχημα που αποχωρούσε από το σημείο. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 56χρονος, η σύζυγός του και ο πατέρας του. Κατά τον έλεγχο δήλωσε ότι ονομάζεται Αντώνης Τζίμας και δεν επέδειξε ταυτότητα. Η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, το οποίο επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για διεθνώς καταζητούμενο πρόσωπο.

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