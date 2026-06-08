Στην εισαγγελεία Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (8/6) 56χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια.

Ο φερόμενος δράστης που ζούσε με άλλο όνομα για 18 χρόνια στο Άλσος Αιγιαλείας, συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας στο Αίγιο.

Αμέσως μετά την μεταγωγή του στον Εισαγγελέα, ο 56χρονος οδηγήθηκε στο Αίγιο προκειμένου να δικαστεί αυτόφωρο για υπόλοιπα αδικήματα που τον βαραίνουν όπως η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπεία.

Μαζί του κρατούνται ο πατέρας του και η σύντροφός του που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στο δικαστικό μέγαρο Πατρών προπηλακίζοντας τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, φωνάζοντας «Φονιά» .

Σύμφωνα με το tempo24.news, για την έκδοσή ή μη του 56χρονου στην Αυστραλία θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών, με τον δικηγόρο του συλληφθέντα να δηλώνει ότι δεν πρέπει να εκδοθεί αφενός μεν διότι δεν αποδέχεται την κατηγορία και αφετέρου γιατί είναι Έλληνας υπήκοος.

Ύποπτος και για δεύτερο φόνο

Εν τω μεταξύ, ύποπτος και για δεύτερο φόνο είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Άλσος Αιγίου για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αυστραλιανές αρχές αναμένεται να εξιχνιάσουν και ένα ακόμη έγκλημα που απασχολεί από το 1997. Και θεωρούν ως ύποπτο τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, που συνελήφθη χθες το πρωί στο Άλσος Αιγίου. Είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του 30χρονου ομογενούς Τιμ (Ευθύμιου) Βουκελάτου.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997.

Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Απριλίου 1999, ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλον ομογενή, τον 32χρονο Γιώργο Γιαννόπουλο, μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Belmore του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά. Αμέσως μετά τον δεύτερο φόνο το 1999, ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία.

Για 27 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Interpol, των αυστραλιανών αρχών και της ΕΛΑΣ., ο 55χρονος πλέον Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, όπου ζούσε κρυμμένος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Αν και το ένταλμα σύλληψης με το οποίο καταζητούνταν διεθνώς αφορούσε κυρίως τη δολοφονία του Γιαννόπουλου (καθώς στην Ελλάδα υπήρχε ο κίνδυνος της 25ετούς παραγραφής), οι Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας τον είχαν σταθερά στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων και για τον φόνο του Βουκελάτου.

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