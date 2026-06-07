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07.06.2026 17:47

Αίγιο: ΕΛ.ΑΣ και Ιντερπόλ συνέλαβαν ομογενή που καταζητείται για φόνο στην Αυστραλία από το 1999

07.06.2026 17:47
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Εναν 55χρονο ομογενή από την Αυστραλία, που αναζητείται από το 1999 για φόνο, εντόπισε η αστυνομία σε συνεργασία με την Ιντερπολ.

Πρόκειται για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, έναν από τους πλέον καταζητούμενους στην Αυστραλία καθώς τον Απρίλιο του 1999 σκότωσε με μαχαίρι έναν άλλον ομογενή, τον Γιώργο Γιαννόπουλο.

Από την επόμενη μέρα του φόνου ο Δαλαμάγκας είχε ταυτοποιηθεί, αλλά πρόλαβε να διαφύγει και οι αρχές στην Αυστραλία δεν κατάφεραν να τον πιάσουν.

Αν και υπήρξαν αιτήματα στην Αθήνα για να βοηθήσει στην σύλληψή του, αυτό δεν έγινε, ενώ και το 2003, η Αυστραλία ζήτησε -δίχως αντίκρισμα- την έκδοσή του.

Τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί και τελικά ο καταζητούμενος βρέθηκε στο Αίγιο όπου ζούσε με ψευδώνυμο τα τελευταία χρόνια.

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