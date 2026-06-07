Φθιώτιδα: Φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά σε κατοικίες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πώς για την κατάσβεση της σηκώθηκαν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Διαβάστε επίσης:

Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, και κατολισθήσεις, στην Εύβοια, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς (Photos)

Έως τις 15 Ιουνίου ο καθαρισμός οικοπέδων – Τα πρόστιμα, οι δήμοι και η ΑΑΔΕ

Σεισμοί στην Εύβοια: Μέχρι πόσα Ρίχτερ έχει δώσει η περιοχή

