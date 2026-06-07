Φθιώτιδα: Φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά σε κατοικίες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πώς για την κατάσβεση της σηκώθηκαν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.
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