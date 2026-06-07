Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, και κατολισθήσεις, στην Εύβοια, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς (Photos)

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις, που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, σε γνωστό ρήγμα της Εύβοιας και ταρακούνησαν την Αττική.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε, στις 12:58 το μεσημέρι, 6 χλμ. ΝΝΔ από το Προκόπι Ευβοίας.

Είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε και δεύτερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε με επίκεντρο 2χλμ ανατολικά, νοτιοανατολικά από το Προκόπι Εύβοιας και με εστιακό βάθος 5χλμ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

«Κλειστά τα σχολεία»

Μιλώντας αργότερα στο Mega, o ίδιος επισήμανε πως σε ορισμένα κτίρια οι ζημιές είναι σοβαρές.

Ο κ. Τσαπουρνιώτης επισήμανε μάλιστα πως για προληπτικούς λόγους θα μείνουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν καταγράφηκαν ζημιές, τόνισε ωστόσο πως οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, έκανε λόγο για εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή.

Ο ίδιος έκανε λόγο για σοβαρές ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια, με μεγάλες ρωγμές. Πρόσθεσε μάλιστα πως σε μια περίπτωση κατέρρευσε ολόκληρος πέτρινος τοίχος. Στο συγκεκριμένο σπίτι βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από αυτό.

Από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Καθησυχαστικός ο Παπαζάχος

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, σημείωσε ότι «σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας».

Εξήγησε, πως η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

«Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι η Βόρεια Εύβοια δεν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, αν και διαθέτει ενεργά ρήγματα.

«Πρόκειται για μια περιοχή μέσης προς χαμηλής σεισμικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο βρισκόμαστε σε μια ζώνη με ενεργά ρήγματα και γι’ αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

Υπενθύμισε, ακόμη, πως η περιοχή έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες.

Απαντώντας στις αναφορές πολιτών για μεγάλη διάρκεια και ένταση της δόνησης, ο καθηγητής εξήγησε ότι η πραγματική διάρκεια του σεισμού ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

«Σε τέτοια γεγονότα η αίσθηση του χρόνου αλλοιώνεται. Μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να μοιάζουν με αιωνιότητα. Δεν μιλάμε για σεισμό μεγάλης διάρκειας», υπογράμμισε.

Λέκκας: Θετικό ότι θα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο».

«Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο», πρόσθεσε.

«Nα είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι»

Παράλληλα, απηύθυνε συστάσεις προς τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές από παλαιότερες σεισμικές δονήσεις.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν τα σπίτια που έχουν υποστεί βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς, ιδιαίτερα παλαιές κατασκευές. Επίσης, να μην κινούνται σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις και απότομες μορφολογικές ασυνέχειες, όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ κλιμάκια της Πυροσβεστικής αναμένεται να μεταβούν ή ήδη βρίσκονται στην περιοχή για την εκτίμηση της κατάστασης και τη συνδρομή όπου απαιτηθεί.

Γκανάς: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός»

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός».

«Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ», πρόσθεσε. «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε.

Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

Παπαδόπουλος: Το ταβάνι που μπορεί να δώσει αυτό το ρήγμα είναι 6 Ρίχτερ

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, ο δρ. σεισμολογίας του ελληνικού μεσογειακού πανεπιστημίου τόνισε πως «το ταβάνι που μπορεί να δώσει αυτό το ρήγμα είναι 6 Ρίχτερ».

Επισήμανε ωστόσο, πως «δεν είμαστε σίγουροι αν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός» και συνέστησε σε όλους επιφυλακτικότητα.

Σχολιάζοντας βίντεο που τραβήχτηκαν από κινητά την ώρα του Εγκέλαδου, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε πως οι πολίτες εκείνες τις ώρες πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους.

Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί, στους δρόμους οι κάτοικοι

Από τα 5,2 Ρίχτερ κι έπειτα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους (από 2,4 έως και 3,3 Ρίχτερ).

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, ενώ αναφορές για κούνημα καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Εύβοια, σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά.

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