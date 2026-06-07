Σεισμός στην Εύβοια: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στο Προκόπι – Κανονικά οι πανελλήνιες

Κλειστά, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στο Προκόπι Ευβοίας λόγω των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως είπε, ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega «σε ορισμένα κτίρια οι ζημιές είναι σοβαρές».

Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί, στους δρόμους οι κάτοικοι

Από τα 5,2 Ρίχτερ κι έπειτα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους (από 2,4 έως και 3,3 Ρίχτερ).

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, ενώ αναφορές για κούνημα καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Εύβοια, σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά.

Στην Εύβοια ο Τουρνάς

Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή έχει σπεύσει ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Περισσότερα σε λίγο…

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