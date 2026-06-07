Έως τις 15 Ιουνίου ο καθαρισμός οικοπέδων – Τα πρόστιμα, οι δήμοι και η ΑΑΔΕ

Σαφές μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων έστειλε, μέσα από την εκπομπή «10′ με τόνο», ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Κώστας Κατσαφάδος επισήμανε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Αρμόδιοι για τα πρόστιμα είναι οι δήμοι. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπέδων. «Βεβαιώνονται από τους δήμους και αποστέλλονται στους παραλήπτες και στην εφορία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι οφειλές καταλήγουν κανονικά στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι οι δήμοι μπορούν ακόμη και αυτεπάγγελτα να παρέμβουν όταν κρίνουν ότι ένας χώρος είναι επικίνδυνος, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το υπουργείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 97% των δήμων συνεργάστηκε με το υπουργείο κατά την περσινή περίοδο, ποσοστό που, όπως είπε, αποτυπώνει σχεδόν καθολική συμμετοχή.

«Καμία παράταση»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 15η Ιουνίου. Αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί κάποια μικρή παράταση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό και οφείλουν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τον καθαρισμό των οικοπέδων ως ένα μέτρο πρόληψης με αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι σε περιοχές όπου τα οικόπεδα είχαν καθαριστεί, οι πυρκαγιές δεν μπορούσαν να εξαπλωθούν με την ίδια ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό, η δράση που ξεκίνησε πιλοτικά πριν από δύο χρόνια θεσμοθετήθηκε και εφαρμόζεται πλέον σε μόνιμη βάση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από φέτος η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί και η ίδια ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει εάν οι δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στην πλατφόρμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο τις ψευδείς δηλώσεις όσο και την καταγραφή ακαθάριστων οικοπέδων, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων που υποβλήθηκαν πέρυσι ξεπέρασαν τις 150.000, αν και, όπως παραδέχθηκε, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.

18.500 πυροσβέστες και εθελοντές στη μάχη με τις φωτιές

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ο υφυπουργός ανέφερε ότι φέτος στην Πυροσβεστική θα υπηρετήσουν περισσότεροι από 18.500 άνδρες και γυναίκες, αριθμός που χαρακτήρισε ρεκόρ, ενώ οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές πυροσβέστες ξεπερνούν τις 10.000.

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τα μηνύματα του 112, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

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