Σεισμοί στην Εύβοια: Μέχρι πόσα Ρίχτερ έχει δώσει η περιοχή

Πανικός επικράτησε σε Εύβοια και Αττική μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και καταστήματα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», που ωστόσο δεν προκαλούν ανησυχία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού, Αθανάσιος Γκανάς, εξήγησε πως ο συγκεκριμένος εστιακός χώρος «έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός».

«Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ», επισήμανε. «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», εξήγησε.

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Και δεύτερος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, τι λένε Παπαζάχος, Γκανάς

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