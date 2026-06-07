Σεισμοί στην Εύβοια: Μέχρι πόσα Ρίχτερ έχει δώσει η περιοχή

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Πανικός επικράτησε σε Εύβοια και Αττική μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και καταστήματα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», που ωστόσο δεν προκαλούν ανησυχία.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού, Αθανάσιος Γκανάς, εξήγησε πως ο συγκεκριμένος εστιακός χώρος «έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός».
«Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ», επισήμανε. «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», εξήγησε.
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