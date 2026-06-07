Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό – Τελούσε υπό κράτηση

Εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη, το απόγευμα του Σαββάτου, γερμανός μέλος της παγκοσμίως γνωστής οργάνωσης μοτοσικλετιστών «Hell’s Angels» που τελούσε υπό κράτηση, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Γιάννενα, μέσω Ηγουμενίτσας.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο γερμανός συνελήφθη, την περασμένη Πέμπτη, κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις πολωνικές αρχές για τροχαίο ατύχημα που είχε προκαλέσει με σοβαρό τραυματισμό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε άμεσα στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, όπου και κρατούνταν μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.

Η είδηση της μεταφοράς του έγινε αμέσως γνωστή στους «συντρόφους» του με αρκετούς συμπατριώτες του να μεταβαίνουν από Δρέπανο Θεσπρωτίας για ναβρεθούν στο πλευρό του.

Κορυφώνεται το τριήμερο των χιλιάδων μοτοσικλετιστών στην Ηγουμενίτσα

Στο μεταξύ κορυφώνεται σήμερα η 3ημερη διεθνής συνάντηση της λέσχης μοτοσικλετιστών.

Εκτός από τον Γερμανό, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, όταν βρέθηκαν στην κατοχή δύο εξ’ αυτών μαχαίρια.

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