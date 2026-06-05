Ηγουμενίτσα:  Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels που κουβαλούσαν μαζί τους μαχαίρια και γκλοπ 

Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν σε πέντε μοτοσικλετιστές των Hells Angels, οι οποίοι συνελήφθησαν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για κατοχή αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Πρόκειται για τέσσερις Πολωνούς και έναν Ρώσο υπήκοο, που είναι κάτοικος Λιθουανίας.

Το δικαστήριο επέβαλε στους τρεις Πολωνούς μοτοσικλετιστές ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ενώ στον τέταρτο καθώς και στον Ρώσο ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Οι ποινές μετατράπηκαν προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, τρεις από τους καταδικασθέντες καλούνται να καταβάλουν από 1.200 ευρώ, ενώ οι άλλοι δύο από 800 ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels και ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους δεν είναι παράνομα στις χώρες τους.

Υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούσαν τα μαχαίρια για την προετοιμασία τροφίμων και ότι το γκλοπ ήταν αναμνηστικός.

Ένας από τους Πολωνούς δήλωσε εκνευρισμένος ότι η ομάδα τους είχε περάσει από πέντε χώρες χωρίς να υποβληθεί σε ανάλογο έλεγχο, επισημαίνοντας πως τα μέλη της λέσχης σκοπεύουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ηγουμενίτσα.

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