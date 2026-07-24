Ο Σακελλαρίδης καταλογίζει «δεξί φλας» στον Τσίπρα

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Με αφορμή την αντιπαράθεση της Νέας Αριστεράς με την ΕΛΑΣ για το ζήτημα των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα, ο γραμματέας της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακκελαρίδης, καταλόγισε δεξιά στροφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας στο Action 24, ο Γ. Σακελλαρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το πρόβλημα με το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ότι ταυτόχρονα λέει πράγματα, τα οποία είναι και δεξιά και αριστερά σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές και αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία λέει “όχι” στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για να τα έχουν καλά με το παρελθόν τους και με την συνείδησή τους και την ίδια στιγμή λένε “όχι” στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, ακυρώνοντας αυτό που λένε σε σχέση με το Σύνταγμα. Βγάζουν “δεξί φλας” με τον πιο σαφή τρόπο».
Πάντα οι… εμφύλιες συγκρούσεις είναι οι πιο άγριες…
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