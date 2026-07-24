Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί μετά τον καύσωνα – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας απότομη μεταβολή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα έντονα φαινόμενα, που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους, αναμένεται να διαρκέσουν έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενη σε επίπεδα κάτω από τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδος του υδραργύρου.

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Μετά την υποχώρηση του «μίνι» καύσωνα, ο καιρός αλλάζει απότομα σκηνικό, με κακοκαιρία «εξπρές» να επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας.

Από σήμερα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε φθινοπωρινή περίοδο.

Θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ριπές που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι κυρίως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ημαθία.

Αλλαγή του καιρού και στην Αττική

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το μεσημέρι και προς το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα κάνουν την εμφάνισή τους μπόρες, βροχές και στη συνέχεια ισχυρές καταιγίδες.

Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Έντονα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, μπουρίνια, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολγοική Υπηρεσία, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, αναμένεται μεταβολή του καιρού, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

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