Ισπανία: Tαύρος μπήκε σε μπαρ, «τσέκαρε» τον χώρο και έφυγε… κύριος! (video)

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Αναστάτωση σε μπαρ στην Ισπανία, στην επαρχία της Χιρόνα, όταν θαμώνες και εργαζόμενοι είδαν έκπληκτοι έναν τεράστιο ταύρο, βάρους περίπου 900 κιλών, να μπαίνει ξαφνικά μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22.07.2026), στο μπαρ Ribes de Freser, με το μεγαλόσωμο ζώο να παραμένει στο εσωτερικό του καταστήματος για περίπου μισό λπετό, χωρίς να τραυματίσει κανέναν ή να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Ενώ αρκετοί πελάτες απομακρύνθηκαν έντρομοι, ο σερβιτόρος του μπαρ διατήρησε την ψυχραιμία του και, χωρίς απότομες κινήσεις ή φωνές, κατάφερε να κατευθύνει τον ταύρο προς την έξοδο.

🐂😱 ¡Sorpresa de casi una tonelada! Un toro irrumpe en un bar en España



Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un enorme toro entró al establecimiento y dejó paralizados a los clientes que se encontraban en el lugar.



Ante la inesperada visita, un mesero actuó… pic.twitter.com/GkQUXso3ZK — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) July 23, 2026

«Ήταν τεράστιος, έφτανε μέχρι τον ώμο μου», είπε ο ίδιος, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, ενώ σημείωσε ότι ένας από τους πελάτες έφυγε τρέχοντας, φοβούμενος πιθανή επίθεση.

Όπως εξήγησε, προσπάθησε να μη δείξει φόβο απέναντι στο ζώο. «Μόνο με το βλέμμα. Προσπάθησα να μην του δείξω ότι φοβάμαι. Ήταν ήρεμος και, ευτυχώς, δεν προκάλεσε καμία ζημιά», ανέφερε.

Αφού περιπλανήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το πίσω μέρος του καταστήματος, ο ταύρος γύρισε προς την είσοδο και αποχώρησε ήρεμα, χωρίς να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα.

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