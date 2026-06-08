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08.06.2026 12:22

Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Ένας τραυματίας (video)

08.06.2026 12:22
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credit: e-maistros.gr

Τον τραυματισμό ενός 28χρονου αλλοδαπού προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Ρουμανίας, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένo στη μαρίνα Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του ΛΣ, καθώς και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο 28χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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