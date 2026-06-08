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08.06.2026 11:50

Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι σάπιου κρέατος από την Περιφέρεια Αττικής

08.06.2026 11:50
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Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής.

Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και, μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών, εντόπισαν μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά.

Η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου.

Ως αποτέλεσμα, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση και αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν άμεσα σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης των προϊόντων της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές, όσο και ξενοδοχειακές μονάδες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών και της άμεσης ενεργοποίησης των μηχανισμών ιχνηλάτησης, δεσμεύτηκαν στη Χίο επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

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