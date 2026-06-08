Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε χτυπήματα κατά ισραηλινών στόχων στην Ελλάδα ή σε άλλη, ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συλληφθείς έφτασε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με μεταγωγή από την Κρήτη και εν συνεχεία οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε στόχους ισραηλινών συμφερόντων.

Ο κατηγορούμενος είχε έρθει στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου του 2023. Αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία και επέστρεψε πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος. Οι Αρχές που επιχειρούν να αποκτήσουν εικόνα για τις επικοινωνίες και τις επαφές του άνδρα από την Παλαιστίνη – τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία – αναμένουν την εξερεύνηση στα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τους χώρους διαμονής του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια εντοπίστηκε εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως δοσομετρικές συσκευές, ζυγαριά υψηλής ακρίβειας και μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη επιφάνεια, δηλαδή εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, την ανάμειξη και την επεξεργασία διαφόρων ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισής του, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες και λιπάσματα. Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι στο ίδιο κέντρο εκπαίδευσης είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενή επικοινωνία και επαφή.

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