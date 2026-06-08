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08.06.2026 10:50

Άνω Λιόσια: Ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας – Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και έξι υπολογιστές

08.06.2026 10:50
peripoliko22

Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας στα Άνω Λιόσια έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.00 το πρωί.

Αρχικά, οι δράστες ανέβηκαν σε παρακείμενη ταράτσα και στη συνέχεια άνοιξαν μια τρύπα και εισέβαλαν στο εργοστάσιο.

Οι άγνωστοι έκαναν τον χώρο άνω κάτω και απέσπασαν ένα χρηματοκιβώτιο, έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστύματα UPS.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

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