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Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας στα Άνω Λιόσια έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.00 το πρωί.
Αρχικά, οι δράστες ανέβηκαν σε παρακείμενη ταράτσα και στη συνέχεια άνοιξαν μια τρύπα και εισέβαλαν στο εργοστάσιο.
Οι άγνωστοι έκαναν τον χώρο άνω κάτω και απέσπασαν ένα χρηματοκιβώτιο, έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστύματα UPS.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
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