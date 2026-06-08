Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Όπως τονίζεται, κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Πού έχουν καταγραφεί ζημιές

Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής αυτές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε 15 σπίτια.

Οσον αφορά τα σχολεία που έμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δεν έχουν υποστεί ζημιές καθώς πρόκειται για νέα σχετικά κτίρια. Το αν θα ανοίξουν αύριο, θα αποφασιστεί από τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη και το υπουργείο Παιδείας.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Τα 4,3 Ρίχτερ τη νύχτα προκάλεσαν μία νέα αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής που επλήγη από τους τρεις απανωτούς σεισμούς χθες, ωστόσο ο Ευθύμης Λέκκας ήταν καθησυχαστικός. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφερόμενος στους τρεις σεισμούς με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια και γενικότερα στη σεισμική ακολουθία είπε στην ΕΡΤ. «Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη».

Όπως εξήγησε επικαλούμενος «τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025». Υποστήριξε, δε, ότι «δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».

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