Πανελλαδικές 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία – Τα θέματα που έπεσαν, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις από την ΟΕΦΕ

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Ιστορίας

Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Φυσικής

Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Οικονομίας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό να προέκυψε ανάγκη διευκρινίσεων από τα Εξεταστικά Κέντρα προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καμία διευκρίνιση.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, στις 8:30 το πρωί.

Τα θέματα στην Ιστορία

«Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία», αναφέρει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος και προσθέτει:

«Τα θέματα Α1 και Α2 δεν έκρυβαν καμία δυσκολία και μπορούσαν να απαντηθούν από το σύνολο των μαθητών.

Το θέμα Β1 περιλάμβανε μία ερώτηση ανάπτυξης από τις πρώτες σελίδες του σχολικού βιβλίου, η οποία πέρα από την καλή κατοχή της ύλης απαιτούσε και ικανότητα στην απομνημόνευση αριθμών και ποσοστών, καθώς η απάντηση περιείχε αρκετά αριθμητικά στοιχεία.

Το ίδιο ακριβώς απαιτούσε και το θέμα Β2 στην απάντηση του οποίου οι μαθητές έπρεπε να συμπεριλάβουν τέσσερις χρονολογίες κι αντίστοιχα τέσσερα αριθμητικά δεδομένα.

Το θέμα Γ1 ήταν ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο ερώτημα, το οποίο δεν είχε ξαναζητηθεί σε εξετάσεις, τα δύο υποερωτήματά του ήταν σαφή, απαιτούσαν αναλυτική και συνθετική ικανότητα από τους μαθητές, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, όμως, δεν θα είχαν πρόβλημα να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα την ερώτηση.

Το τελευταίο θέμα Δ1, είχε ζητηθεί στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 με το ίδιο ακριβώς ερώτημα και με ακριβώς τις ίδιες πηγές να στηρίζουν το ερώτημα. Ήταν ένα απαιτητικό θέμα, επίσης, που για να απαντηθεί χρειαζόταν και πάλι η ικανότητα της απομνημόνευσης χρονολογιών, αριθμητικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων.

Συνολικά, ήταν ένα μάλλον απαιτητικό διαγώνισμα, που, δυστυχώς εξέταζε την ικανότητα αποστήθισης των μαθητών κι όχι τη σκέψη ή την κρίση τους.

Ήταν κατάλληλο για αριθμομνήμονες και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διατήρηση της ψυχραιμίας των μαθητών – ακόμη και των καλά προετοιμασμένων – αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώσουν ότι δεν θυμούνται καλά τους αριθμούς, τα ποσοστά και τις χρονολογίες.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, ενώ η ερώτηση Β2 ζητούσε επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων, η απάντηση που σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο απαιτείται περιέχει μόνο θετικά αποτελέσματα και καμία επίπτωση.»

Οι απαντήσεις στην Ιστορία:

Τα θέματα στην Οικονομία

Τα θέματα της οικονομίας παρουσιάζουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων, σημειώνει η ΟΕΦΕ. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις.

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