Μάνδρα: Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας – Γκρέμισαν τοίχο και «άδειασαν» το χρηματοκιβώτιο

Άνοιξαν την επιχείρησή τους το πρωί της Δευτέρας και βρέθηκαν μπροστά σε γκρεμισμένους τοίχους. Ο λόγος για τους ιδιοκτήτες εργαστηρίου χρυσοχοΐας στη Μάνδρα που κατήγγειλαν στην αστυνομία ριφιφί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην καταγγελία ανέφεραν ότι άγνωστοι τρύπησαν τοίχο, έσπασαν τζαμαρία, έκοψαν κάγκελα και εισήλθαν στο εργαστήριο, απ’ όπου αφαίρεσαν τιμαλφή από χρηματοκιβώτιο.

Προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρο πότε έγινε το ριφιφί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εικάζεται πως το ριφιφί έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σημειώνεται ότι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι πρόκειται για σχέδιο που απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ατόμων που γνώριζαν το κτίριο.

