ΕΛΛΑΔΑ

16.02.2026 19:13

Μάνδρα: Ριφιφί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας – Γκρέμισαν τοίχο και «άδειασαν» το χρηματοκιβώτιο

16.02.2026 19:13
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Άνοιξαν την επιχείρησή τους το πρωί της Δευτέρας και βρέθηκαν μπροστά σε γκρεμισμένους τοίχους. Ο λόγος για τους ιδιοκτήτες εργαστηρίου χρυσοχοΐας στη Μάνδρα που κατήγγειλαν στην αστυνομία ριφιφί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην καταγγελία ανέφεραν ότι άγνωστοι τρύπησαν τοίχο, έσπασαν τζαμαρία, έκοψαν κάγκελα και εισήλθαν στο εργαστήριο, απ’ όπου αφαίρεσαν τιμαλφή από χρηματοκιβώτιο.

Προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρο πότε έγινε το ριφιφί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εικάζεται πως το ριφιφί έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ σημειώνεται ότι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι πρόκειται για σχέδιο που απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ατόμων που γνώριζαν το κτίριο.

paraskevaidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

loutsa-232
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

mitsotakis synedrio 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι – live

metanastes-spain
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

eleni glykatzio arveler 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

