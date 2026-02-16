Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

Αύριο Τρίτη (17/2) θα απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, όπου έχασαν τις ζωές τους σε έκρηξη πέντε εργαζόμενες.

Η Περιφέρεια σε έλεγχο, που διενέργησε το 2020 εντοπίσε ότι οι δεξαμενές προπανίου ήταν τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερα από ό,τι ορίζει ο νόμος. Σε τοπογραφικό που κατατέθηκε το 2024 αναγραφόταν ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν στα 7,70 μέτρα, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία αλλαγή.

Ο τοπογράφος που έφτιαξε το τοπογραφικό, παραδέθχηκε μιλώντας στο MEGA, ότι δεν έκανε κάποια μετρήση, αλλά βασίστηκε σε προηγούμενο τοπογραφικό. «Όταν κατατέθηκε η πρώτη άδεια για το “Βιολάντα”, οι δεξαμενές είχαν μετρηθεί σε απόσταση 7,70 μέτρα από το κτίριο. Αυτό το τοπογραφικό ήταν του 2018 και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά είχα εγώ ως δεδομένα τότε. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ήταν από το ’18 μέχρι το ’24. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις δεξαμενές πίσω. Αυτό είχα δει εγώ τότε. Αυτό είχα καταγράψει. Αυτό μου είχαν πει τότε για την απόσταση».

Δεν έκανε μέτρηση ο τοπογράφος

« Η αναθεώρηση έγινε το ’25 και παρέμενε το ίδιο. Δεν γνωρίζω αν έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται είχα κάνει αυτοψία. Αυτά μου τα είχαν δώσει. Και τοπογραφικά είχαν γίνει τότε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, αυτό ξέρω ότι είναι. Στα 7,70 ξέρω ότι ήταν. Αυτό μου είχαν δώσει. Είχαμε δώσει τότε, να πούμε. Είχαμε κάνει και έλεγχο από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό το κομμάτι», πρόσθεσε.

Δεν είναι πρόβλημα ότι δεν δηλώθηκε το υπόγειο, λέει

Όσον αφορά το υπόγειο είπε «Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση του υπογείου. Το πρόβλημα ήταν η χρηστικότητα του υπογείου. Αυτό ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως. Άχρηστο έτσι όπως το ήξερα εγώ, όταν είχα πάει το ’18. Δηλαδή ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στην μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Με ρωτάτε αν έπρεπε να δηλωθεί. Αφού μου είχαν πει ότι θα κλειστεί. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ούτε καν το ξανακοίταξα εγώ το υπόγειο. Εμένα με ενδιέφερε το χρηστικό κομμάτι του», ανέφερε.

Δεν θα σταματούσε το αέριο, αν το υπόγειο ήταν δηλωμένο

Ο τοπογράφος αστειεύτηκε κυνικά ότι το φυσικό αέριο δεν θα σταματούσε αν ήταν δηλωμένο στο τροογραφικό του υπόγειο. «Ή νομίζετε ότι θα υπήρχε κάποια καλύτερη πυροπροστασία; Γνωρίζετε πολύ καλά άμα ρωτήσετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό που θα χρειαζόταν σε αυτό το υπόγειο θα ήταν δύο πυροσβεστήρες και ένα exit κινδύνου. Θα πήγαινε το αέριο και θα έλεγε ‘α, εδώ είναι δηλωμένο, φεύγω;’ Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα υπόγεια δεν έχουν καταγραφεί; Γιατί δεν ήταν χρηστικό. Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται. Μου είπαν ότι θα το έκλειναν κάποια στιγμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μακάρι να είχαν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα κυκλοφορούσε κόσμος εκεί μέσα. Κάποιος θα έμπαινε και θα μύριζε αυτό το πράγμα».

Διαβάστε επίσης

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες – Οι διαδικασίες, οι «νομικές περιπλοκές» και ο συλλέκτης που δηλώνει ανοιχτός σε «διάλογο»

Καταγγελίες κατά της Ζωής για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό bullying»