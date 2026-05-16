ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:28
16.05.2026 11:07

Λάρισα: Στιγμές αγωνίας για 12χρονη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της – Επανήλθε από διασώστες

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι οικείοι 12χρονου κοριτσιού στη Λάρισα, το οποίο διαπιστώθηκε στις 7 το πρωί του Σαββάτου, ενώ ήταν στο σπίτι του, ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε ελάχιστα λεπτά έφτασε εκεί το πρώτο ασθενοφόρο, ενώ αμέσως μετά κατέφθασε και η Κινητή Μονάδα, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Οι διασώστες ξεκίνησαν μάχη ώστε η 12χρονη να επιστρέψει στη ζωή, με ΚΑΡΠΑ και όλες τις άλλες προβλεπόμενες διαδικασίες. Τελικά το κορίτσι επανήλθε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρ’ όλο που δεν εφημέρευε, καθώς ήταν το πιο κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κορίτσι έχει συνέλθει και το περιστατικό αποδίδεται από τους γιατρούς σε επιληπτική κρίση.

