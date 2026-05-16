Ιταλία: Νεκρό νεογέννητο από υποθερμία, αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα

Νεογέννητο κοριτσάκι πέθανε εξαιτίας υποθερμίας, αμέσως μετά τη μεταφορά του στο νησί της Λαμπεντούζα.

Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από τη Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Μάλι, Νιγηρία και Καμερούν.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν επτά γυναίκες και έξι ανήλικα.

Οι γιατροί αντελήφθησαν αμέσως ότι το νεογέννητο κοριτσάκι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Το μετέφεραν στο κέντρο υγείας του νησιού όπου, παρά την άμεση φροντίδα, πέθανε ύστερα από λίγο.

Διαβάστε επίσης:

Επίσημη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου – Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί, 3 τραυματίες, συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός (Video)

Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο σκότωσε εργαζόμενο – Στο νοσοκομείο άλλοι 17



