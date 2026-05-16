Άγιοι Ανάργυροι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες διαβίωσης των 3 παιδιών στο διαμέρισμα-τρώγλη – «Γύριζαν γυμνά»

Σε ένα διαμέρισμα – τρώγλη, γεμάτο μούχλα, σκουπίδια και μπάζα και κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής ήταν αναγκασμένα να ζουν τα τρία παιδιά στους Αγίους Αναργύρους των οποίων οι γονείς συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι μετά από καταγγελία.



Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής οι Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα για Έκθεση Ανηλίκου σε Κίνδυνο ενώ από την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσαν τα 3 ανήλικα.



Οι γείτονες της οικογένειας, ωστόσο, επισημαίνουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν το 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 3 και 5 ετών.



Πριν από περίπου δύο χρόνια, ένας κάτοικος της περιοχής ο οποίος έβλεπε τα παιδιά να τριγυρνούν γυμνά και υποσιτισμένα είχε καλέσει την Υπηρεσία Πρόνοιας για να παρέμβει.



«Αν τα έβλεπες τα κακόμοιρα όλη την ημέρα γυμνά γύριζαν. Χωρίς ρούχα. Ακόμη και προχθές που είχε βάλει κρύο αυτά γυμνά ήταν στο δρόμο. Το σπίτι μέσα στη βρώμα. Μούχλα παντού, τα ρούχα τα πετούσαν βρώμικα στο μπαλκόνι, έπεφταν στο δρόμο τα στρώματα. Χάλια. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά αλλά ούτε φαγητό τους είχαν. Όλη την ημέρα ντελίβερι απ’ έξω φαγητό. Αυτή δεν ασχολούταν καθόλου με τα παιδιά, αυτός κάπου δούλευε», λέει μια γειτόνισσα της οικογένειας η οποία αρκετές φορές άκουγε τα μωρά να κλαίνε μέσα στη νύχτα αλλά οι γονείς τα άφηναν μόνα τους.



«Τα παιδιά έκαναν ζημιές για αυτό το σπίτι ήταν βρώμικο», λέει ο παππούς

από την πλευρά του στο protothema.gr. Ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά πήγαιναν κανονικά σχολείο και το σπίτι ήταν βρώμικο επειδή, όπως λέει, έκαναν ζημιές.



Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε. Εγώ, ως παππούς, ερχόμουν και τα έβλεπα. Επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι.



Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.

