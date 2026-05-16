ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:18
16.05.2026 12:51

Ιράκ: Τεράστια μείωση εξαγωγών πετρελαίου μέσω του Ορμούζ στα 10 από τα 93 εκατομμύρια βαρέλια

Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο νέος υπουργός Πετρελαίου της χώρας Μπασίμ Μοχάμεντ.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μία δραστική άνοδο των τιμών.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου.

«Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν κι έχουμε ένα σχέδιο για μία αύξηση στα 500.000 βαρέλια» δήλωσε ο Μοχάμεντ.

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον OPEC για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή 5 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

