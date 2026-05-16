Τουρισμός 2026: Το σαφάρι της ακρίβειας – Λιγότερες μέρες, περισσότερα ευρώ για τους ξένους επισκέπτες»

Με τις μηχανές του ελληνικού τουρισμού να δουλεύουν ήδη στο φουλ για τη σεζόν του 2026, ένα αόρατο αλλά αισθητό “καπέλο” συνοδεύει φέτος τις αποσκευές των ξένων επισκέψεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός, όμως η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη των διακοπών.

Με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να καταγράφει διψήφια αύξηση και το κόστος διαμονής και εστίασης να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οι τουρίστες επιστρατεύουν “άμυνες”, μειώνοντας τις ημέρες παραμονής για να ισοφαρίσουν το αυξημένο κόστος.

Η Ακτινογραφία του Ανταγωνισμού – η Ελλάδα σε Τροχιά «Ακρίβειας»

Στην ευρωπαϊκή σκακιέρα του τουρισμού για το 2026, η Ελλάδα φαίνεται να πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις, πλησιάζοντας πλέον σε κόστος παραδοσιακά «ακριβούς» προορισμούς, όπως η Ιταλία, και χάνοντας το πλεονέκτημα της προσιτής επιλογής που είχε έναντι της Ισπανίας.

Η Πρωτιά στις Αυξήσεις

Η μέση τιμή δωματίου στη χώρα μας διαμορφώνεται φέτος στα €175, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 12% σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στη Μεσόγειο. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, η Ισπανία συγκρατεί τις αυξήσεις της στο 8%, με τη μέση τιμή να παραμένει χαμηλότερη από την ελληνική, στα €162. Η Σύγκλιση με την «Αριστοκρατική» Ιταλία

Η Ιταλία παραμένει ο ακριβότερος προορισμός με μέση τιμή τα €210, όμως η αύξηση εκεί είναι μόλις 6%. Αυτό σημαίνει ότι η ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας κλείνει επικίνδυνα. Ο τουρίστας δηλαδή διαπιστώνει ότι η διαμονή στην Ελλάδα δεν είναι πλέον η «οικονομική εναλλακτική» της Ιταλίας, αλλά μια επιλογή σχεδόν ισότιμου κόστους. Το Παιχνίδι του Πληθωρισμού σε Τουρκία και Αλβανία

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ονομαστική αύξηση (+15%), με τη μέση τιμή στα €135. Ωστόσο, λόγω της αδύναμης λίρας, για τον Ευρωπαίο επισκέπτη το συνολικό κόστος ζωής εκεί παραμένει πολύ πιο ελκυστικό από το ελληνικό.

Την ίδια στιγμή, η Αλβανία αναδεικνύεται στον μεγάλο «εχθρό» του value-for-money. Παρόλο που οι τιμές της ανέβηκαν φέτος κατά 20% καθώς η ζήτηση εκτοξεύεται, η βάση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή: με μόλις €75 μέση τιμή διανυκτέρευσης, προσφέρει ένα πακέτο που είναι πάνω από 50% φθηνότερο από το αντίστοιχο ελληνικό, «κλέβοντας» κυρίως τον οδικό τουρισμό και τα μεσαία εισοδήματα.

«Η σύγκριση των απόλυτων αριθμών αποκαλύπτει μια σκληρή αλήθεια: Η Ελλάδα “ακριβαίνει” με ταχύτερους ρυθμούς από τους βασικούς της ανταγωνιστές. Όταν η διαφορά τιμής με την Ισπανία εξανεμίζεται και η απόσταση από την Ιταλία μικραίνει, το ελληνικό τουριστικό προϊόν καλείται να αποδείξει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών του δικαιολογεί το επιπλέον κόστος, την ώρα που οι γείτονες “ακονίζουν” τις τιμές τους για να προσελκύσουν τους αναποφάσιστους του καλοκαιριού.

Πού Πάνε τα Χρήματα των Τουριστών

Φέτος, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι στην Ελλάδα έχει κάνει άλμα, όχι απαραίτητα επειδή οι τουρίστες αγοράζουν περισσότερα, αλλά επειδή το κόστος της βασικής «εμπειρίας» έχει εκτιναχθεί.

Μέση Δαπάνη ανά Ταξίδι (ΜΔΤ): Έχει ξεπεράσει τα €640 (από περίπου €570-€590 τα προηγούμενα χρόνια), παρουσιάζοντας μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 8% έως 10% σε σχέση με πέρυσι.

Έχει ξεπεράσει τα €640 (από περίπου €570-€590 τα προηγούμενα χρόνια), παρουσιάζοντας μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 8% έως 10% σε σχέση με πέρυσι. Κατά Κεφαλήν Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση: Διαμορφώνεται πλέον σταθερά πάνω από τα €85 – €90 κατά μέσο όρο (σε δημοφιλείς προορισμούς και short-term rentals ξεπερνά τα €120-€150).

Διαμονή: Το Μεγάλο «Κύμα» Αυξήσεων

Η διαμονή απορροφά τη μερίδα του λέοντος του τουριστικού προϋπολογισμού, με τις τιμές να πιέζονται προς τα πάνω λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των καταλυμάτων (ενέργεια, εργατικά, πληθωρισμός τροφίμων).

Ξενοδοχεία: Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) στα ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων παρουσιάζει αύξηση 12% με 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) στα ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων παρουσιάζει αύξηση 12% με 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Βραχυχρόνια Μίσθωση (Airbnb / Booking): Εδώ η άνοδος είναι της τάξης του 10% – 12%. Η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση πανελλαδικά έχει διαμορφωθεί στα €115, ενώ σε νησιά-ναυαρχίδες ή premium ηπειρωτικούς προορισμούς η αρχική τιμή εκκίνησης σπάνια πέφτει κάτω από τα €160 – €180 τη βραδιά για ένα τυπικό δίκλινο.

Κατανάλωση: Εστίαση και Μετακινήσεις

Ο τουρίστας φέτος έρχεται αντιμέτωπος με το αυξημένο κόστος της «καθημερινότητας» στον προορισμό.

Εστίαση & Διασκέδαση: Το μέσο κόστος για ένα γεύμα ανά άτομο έχει αυξηθεί κατά 9% – 11%. Το λεγόμενο “τουριστικό καλάθι” (καφές, αναψυκτικό, ένα βασικό γεύμα, ξαπλώστρα) είναι ακριβότερο. Για παράδειγμα, το μέσο κόστος μιας απλής εξόδου για φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια σε τουριστική περιοχή δύσκολα πέφτει κάτω από τα €90 – €110.

Μετακινήσεις (Ακτοπλοϊκά & Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων):

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατήρησαν τις υψηλές περσινές τιμές με μικρές αυξήσεις της τάξης του 3% – 5% σε συγκεκριμένα δρομολόγια, καθιστώντας τη μετακίνηση οικογενειών με αυτοκίνητο σχεδόν απαγορευτική.

Η ενοικίαση αυτοκινήτου (Rent-a-car) παρουσιάζει σταθερότητα με ελαφρά άνοδο 5%, με τη μέση τιμή για ένα low-budget αυτοκίνητο να κινείται στα €45 – €55 την ημέρα για την υψηλή σεζόν.

Πόσο Αυξάνουν το Μπατζετ τους οι Τουρίστες; (Η Τάση)

Το ευχάριστο είναι ότι οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα, αλλά κάνουν «εκπτώσεις» στη διάρκεια και τις παράλληλες αγορές. Ειδικότερα οι Ευρωπαίοι τουρίστες (Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι) έχουν αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών τους κατά 10% με 12% σε απόλυτα νούμερα για να καλύψουν τα ίδια πράγματα που έκαναν πέρυσι.

Ωστόσο για να ανταπεξέλθουν, παρατηρείται μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (LOS). Από τις 7,4 διανυκτερεύσεις που ήταν ο μέσος όρος, πλέον «μαζεύεται» στις 6,2 με 6,5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, προτιμούν να μείνουν λιγότερες μέρες, προκειμένου να μην ξεπεράσουν το χρηματικό τους όριο.

