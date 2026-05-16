Τουρισμός 2026: Το σαφάρι της ακρίβειας – Λιγότερες μέρες, περισσότερα ευρώ για τους ξένους επισκέπτες»

Με τις μηχανές του ελληνικού τουρισμού να δουλεύουν ήδη στο φουλ για τη σεζόν του 2026, ένα αόρατο αλλά αισθητό “καπέλο” συνοδεύει φέτος τις αποσκευές των ξένων επισκέψεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός, όμως η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη των διακοπών.
Με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να καταγράφει διψήφια αύξηση και το κόστος διαμονής και εστίασης να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οι τουρίστες επιστρατεύουν “άμυνες”, μειώνοντας τις ημέρες παραμονής για να ισοφαρίσουν το αυξημένο κόστος.
Στην ευρωπαϊκή σκακιέρα του τουρισμού για το 2026, η Ελλάδα φαίνεται να πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις, πλησιάζοντας πλέον σε κόστος παραδοσιακά «ακριβούς» προορισμούς, όπως η Ιταλία, και χάνοντας το πλεονέκτημα της προσιτής επιλογής που είχε έναντι της Ισπανίας.
Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ονομαστική αύξηση (+15%), με τη μέση τιμή στα €135. Ωστόσο, λόγω της αδύναμης λίρας, για τον Ευρωπαίο επισκέπτη το συνολικό κόστος ζωής εκεί παραμένει πολύ πιο ελκυστικό από το ελληνικό.
Την ίδια στιγμή, η Αλβανία αναδεικνύεται στον μεγάλο «εχθρό» του value-for-money. Παρόλο που οι τιμές της ανέβηκαν φέτος κατά 20% καθώς η ζήτηση εκτοξεύεται, η βάση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή: με μόλις €75 μέση τιμή διανυκτέρευσης, προσφέρει ένα πακέτο που είναι πάνω από 50% φθηνότερο από το αντίστοιχο ελληνικό, «κλέβοντας» κυρίως τον οδικό τουρισμό και τα μεσαία εισοδήματα.
«Η σύγκριση των απόλυτων αριθμών αποκαλύπτει μια σκληρή αλήθεια: Η Ελλάδα “ακριβαίνει” με ταχύτερους ρυθμούς από τους βασικούς της ανταγωνιστές. Όταν η διαφορά τιμής με την Ισπανία εξανεμίζεται και η απόσταση από την Ιταλία μικραίνει, το ελληνικό τουριστικό προϊόν καλείται να αποδείξει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών του δικαιολογεί το επιπλέον κόστος, την ώρα που οι γείτονες “ακονίζουν” τις τιμές τους για να προσελκύσουν τους αναποφάσιστους του καλοκαιριού.
Φέτος, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι στην Ελλάδα έχει κάνει άλμα, όχι απαραίτητα επειδή οι τουρίστες αγοράζουν περισσότερα, αλλά επειδή το κόστος της βασικής «εμπειρίας» έχει εκτιναχθεί.
Η διαμονή απορροφά τη μερίδα του λέοντος του τουριστικού προϋπολογισμού, με τις τιμές να πιέζονται προς τα πάνω λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των καταλυμάτων (ενέργεια, εργατικά, πληθωρισμός τροφίμων).
Ο τουρίστας φέτος έρχεται αντιμέτωπος με το αυξημένο κόστος της «καθημερινότητας» στον προορισμό.
Το ευχάριστο είναι ότι οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα, αλλά κάνουν «εκπτώσεις» στη διάρκεια και τις παράλληλες αγορές. Ειδικότερα οι Ευρωπαίοι τουρίστες (Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι) έχουν αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών τους κατά 10% με 12% σε απόλυτα νούμερα για να καλύψουν τα ίδια πράγματα που έκαναν πέρυσι.
Ωστόσο για να ανταπεξέλθουν, παρατηρείται μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (LOS). Από τις 7,4 διανυκτερεύσεις που ήταν ο μέσος όρος, πλέον «μαζεύεται» στις 6,2 με 6,5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, προτιμούν να μείνουν λιγότερες μέρες, προκειμένου να μην ξεπεράσουν το χρηματικό τους όριο.
