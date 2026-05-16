Νέα Δημοκρατία: Το συνέδριο, η ομιλία Μητσοτάκη και το …παράθυρο

Μπορεί η ομιλία του πρωθυπουργού στην έναρξη του 16ου συνεδρίου της ΝΔ να είχε σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, ωστόσο ο ίδιος προσδιόρισε το 2027 ως το χρόνο στον οποίο θα στηθούν οι κάλπες.

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομίλησε το topontiki.gr, όταν ρωτήθηκαν για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες – π.χ. το φθινόπωρο – είπαν ότι έχει ανοίξει ένα τέτοιο… παράθυρο.

Όχι, δεν προσδιόρισαν αν έχει ανοίξει χαραμάδα ή αν είναι ορθάνοιχτο. Πάντως, επιβεβαίωσαν ότι η συζήτηση για πρόωρες εκλογές είναι πλέον υπαρκτή και συνεχίζεται.

