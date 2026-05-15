Μητσοτάκης στο συνέδριο ΝΔ: Εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς θα ζητήσει η ΝΔ, όχι επανάπαυσης και επανάληψης λαθών – live

Mε τη συμμετοχή 3000 συνέδρων και περίπου 3500 παρατηρητών άνοιξε τις πύλες του το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Οι πόρτες στο Metropolitan Expo άνοιξαν από νωρίς προκειμένου οι σύνεδροι να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους, ενώ τα «πηγαδάκια» ήταν στο φόρτε τους καθώς έφταναν στον χώρο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και υπουργοί.

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους. Η πιο τρανή απόδειξη αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Κατακτώντας πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς. Όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο που προηγήθηκε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στο συνέδριο της ΝΔ.

«Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα. Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια 3η τετραετία. Πρέπει να θυμηθούμε πρώτα που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε. Να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

«Να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους ατελείωτα λουκέτα. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Νέοι ξενιτεύονταν. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Τότε, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Έλεγα το 2016 ότι μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απώθησης των νέων της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τ.Φ. Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ο μέσος είναι ήδη στα 1500 ευρώ και στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται το δημόσιο χρέος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτός είναι και ο λόγος που θυμάμαι και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Διανύουμε τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και δήλωσε πως αισθάνθηκε περήφανος που άκουσε τον Κύπριο Πρόεδρο να ευχαριστεί την Ελλάδα που έστειλε δύο φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας» και «διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις».

«Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο που επίσης είχα θέσει. Έλεγα το 2016 ότι δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Χάρη σε όλους εσάς έγινε. Κερδίσαμε την αποδοχή των πολλών, φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όταν δεν τα καταφέρνουμε σας κοιτάμε στα μάτια και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις. «’Αλλαξε ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρευστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Είναι μια αλυσίδα αβεβαιότητας που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνοντας πως το μόνο κόμμα που έχει σχετική στρατηγική είναι η ΝΔ.

«Μέσα σε μια 10ετία η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε κυβερνητικό έργο με κύκλο προτεραιοτήτων», ανέφερε και υπενθύμισε τι έγινε κατά την πρώτη τετραετία με πρώτο την επανάσταση του gov.gr.

Η δεύτερη τετραετία, είπε, στρέφεται κυρίως στην κοινωνία και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και τα μεγάλα έργα.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται επιτέλους σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια γεωτρήσεις. Τις πρώτες τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι διανύουμε τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών και μίλησε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες τονίζοντας πως είναι πραγματικότητα.

«Φτάνουμε στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κύκλους με αυτόν που οδηγείς στην Ελλάδα του 2030», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το σύνθημα ‘το είπαμε , το κάναμε’ είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε. Έχω στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2023 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανεργίας, τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τις αυξήσεις στο δημόσιο – μεγαλύτερες στα σώματα ασφαλείας, στους υγειονομικούς, στους συνταξιούχους – το ρόλο της παιδείας με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται χώρα πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, την ανακαίνιση 430 σχολείων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το διεθνές απολυτήριο, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια.

Η ΝΔ είναι ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα – Απέναντι μας έχουμε ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα, ναι στο τίποτα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε στη λειτουργία των πρώτων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στις αναφορές που υπήρχαν στο πρόγραμμα του 2023 για την υγεία. Είπε ότι στην υγεία συντελείται μεγάλη αλλαγή και πως όλη η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας και των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, για τις μικρότερες αναμονές στα επείγοντα και στα χειρουργεία με το βραχιολάκι, για τον ψηφιακό φάκελο, την άυλη συνταγογράφηση και τα ραντεβού μέσω του myhealth, για τον προσωπικό βοηθό για τα ΑμεΑ, για τους δωρεάν προσυμπτωματικούς ελέγχους.

«Όλα αυτά συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της ΝΔ. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα. Είμαι υπερήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς και κάνουμε κάτι για την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις νέες ηλικίες. Στο πρόγραμμα μας ήταν δέσμευση ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και πόσο χρήσιμο είναι το 112. Μιλήσαμε για τη συνεχή αναβάθμιση του gov.gr, τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, την επέκταση των ΑΠΕ, για τα νέα «πράσινα» αστικά λεωφορεία, για τις κάμερες στους δρόμους και τα γήπεδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να σας ζητήσω αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Τιμήσαμε το συμβόλαιο που υπογράψαμε με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτά που θα σας πούμε για το 2030, θα τα κάνουμε και αυτά. Αυτό αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε απέναντι μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα , ναι στο τίποτα. Θυμάμαι που κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το φράχτη στον Έβρο. Κοντά τους συνασπίζονται και άλλοι. Ακουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη ενώ άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα οι τράπεζες», συνέχισε ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ξανά ποτέ σε επιτήρηση.

«Είναι δικαίωμα οποιουδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως αδιάβαστος», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως «εμείς το χρέος το εξαφανίζουμε , το μειώνουμε καθημερινά».

«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι’ αυτό οι δυνάμεις τους συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα», υπογράμμισε. «Από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν απορώ γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος, η εμπάθεια, το μίσος», πρόσθεσε.

Ρουσόπουλος: Πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις ως συνειδητή επιλογή άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατον να αλλάξουν

Ο κ.Ρουσόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του στέλνοντας τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και είπε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ η Ελλάδα-όπως είπε- πήγε πολύ μπροστά.

«Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς. Από την οικονομία έως την ενίσχυση της διεθνούς μας αξιοπιστίας, έως τις μεταρρυθμίσεις που άλλες προχώρησαν γρηγορότερα και άλλες δυσκολότερα, η Ελλάδα κάνει άλματα προόδου. Και ναι, στη πολιτική σύγκριση με το παρελθόν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μόνο έτσι αντιλαμβανόμαστε πόση απόσταση διανύσαμε από μια εποχή αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και κρίσης εμπιστοσύνης» είπε ο κ.Ρουσόπουλος.

Σημείωσε στη συνέχεια ότι η πολιτική απαιτεί αντοχή, πίστη και αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και έκανε μια αναφορά στους προηγούμενους προέδρους της ΝΔ:

«Αυτό ήταν το νήμα που συνέδεε διαχρονικά και τους ηγέτες της παράταξής μας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας κάλεσε να σταθούμε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες, μέχρι τον Γεώργιο Ράλλη της δημοκρατικής μετριοπάθειας, τον Ευάγγελο Αβέρωφ της ενότητας της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη της realpolitik, τον Μιλτιάδη Έβερτ του κοινωνικού φιλελευθερισμού, τον Κώστα Καραμανλή της εθνικής αυτοπεποίθησης, τον Αντώνη Σαμαρά της σταθερότητας σε δύσκολους καιρούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη της συνέπειας του αποτελέσματος και της επαναφοράς της χώρας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ένα νήμα διαπερνά την ιστορία μας, η ευθύνη απέναντι στη χώρα. Και αυτή η ευθύνη μας υποχρεώνει σήμερα να συνδέσουμε την πολιτική μας ταυτότητα με τις μεγάλες αλλαγές του σύγχρονου κόσμου. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε για την οικονομία, είτε για την παιδεία και την τεχνητή νοημοσύνη, η μάχη είναι και πρέπει να είναι διαρκής. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η χώρα που αμφέβαλε κάποτε για τον εαυτό της. Είναι μια χώρα που ξαναβρήκε τη φωνή της, που απέκτησε και πάλι το διεθνές κύρος της, η οικονομική αξιοπιστία και ισχυρότερη θέση στη νέα εποχή» σημείωσε ο κ.Ρουσόπουλος.

Έκανε λόγο για οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και είπε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία:

«Πετύχαμε γιατί η κυβέρνηση μας εργάστηκε σκληρά. Πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις ως συνειδητή επιλογή άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατον να αλλάξουν» είπε.

Αναφερόμενος στις εργασίες του συνεδρίου είπε ότι «δεν φοβόμαστε την κριτική όταν αυτή εκφράζεται από γνήσιο ενδιαφέρον για τον τόπο, από όποιον και αν προέρχεται» και κάλεσε τα μέλη του συνεδρίου «να αφήσετε ελεύθερες τις λέξεις, να γεμίσουν αυτές τις τρεις μέρες του συνεδρίου μας με ιδέες, προτάσεις και δημιουργικό προβληματισμό. Όχι με φωτοβολίδες εντυπωσιασμού σαν αυτές που εκτοξεύουν συχνά πυκνά οι αντίπαλοί μας και που σβήνουν γρήγορα, αλλά με λόγο που έχει περιεχόμενο, διάρκεια και ευθύνη. Γιατί οι λέξεις, όταν κουβαλούν αλήθεια και ευθύνη, αντέχουν στο χρόνο. Και γιατί η ενότητα δεν είναι σύνθημα συνεδρίου, είναι προϋπόθεση εθνικής σταθερότητας και πολιτικής νίκης. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα από πεποίθηση και καθαρό προσανατολισμό. Και αυτή την ευθύνη θα τη σηκώσουμε ξανά εμείς».

Τέλος σημείωσε ότι προχωρά η ΝΔ «στον δρόμο μιας ακόμα δικαίωσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Και αυτό δεν είναι απλά ένα κομματικό σύνθημα. Είναι η συνειδητή επιλογή ότι σε δύσκολους καιρούς η χώρα χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να κρατούν σταθερό το τιμόνι της διακυβέρνησης» και κατέληξε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν χρειάστηκε δεν δίστασε να αναγνωρίσει και λάθη τα οποία αναπόφευκτα γίνονται στη διάρκεια μιας μακράς διακυβέρνησης. Αλλά απέδειξε κάτι ουσιαστικό. Ότι στην πολιτική δεν υπήρξε θεατής. Ανέλαβε ευθύνες, πήρε αποφάσεις, συγκρούστηκε όταν χρειάστηκε. Και κράτησε τη χώρα όρθια σε δύσκολες στιγμές. Γιατί η πολιτική δεν είναι χώρος για θεατές. Είναι χώρος ευθύνης».

