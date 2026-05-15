search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 14:50

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

15.05.2026 14:50
pierrakakis

Στο Παρίσι θα μεταβεί τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7.

Ο πρόεδρος του Eurogroup θα συμμετάσχει στις συζητήσεις, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τη μείωση των παγκόσμιων ανισορροπιών.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει πόσο εκτεθειμένες είναι οι αλληλοσυνδεόμενες οικονομίες μας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Οι σημερινές οικονομικές προκλήσεις συνιστούν παγκόσμιες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε διάλογο με τους διεθνείς εταίρους της και να αναζητήσει κοινές λύσεις προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

«Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο οριστικός τερματισμός της σύγκρουσης είναι ύψιστης σημασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην οικονομία. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί πιέσεις, ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί γρήγορα. Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μας ώστε να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ελκυστική για επενδύσεις, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο βιώσιμων επιπέδων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ωστόσο, η μείωση αυτών των ανισορροπιών αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες

Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο

Ο… «ακίνητος πόλεμος»: «Ψεύδεται ο Ανδρουλάκης» λέει ο Γεωργιάδης, «λάσπη από τη Δεξιά» απαντά ο Τσουκαλάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rolling-stones_1505_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rolling Stones: Οι θρύλοι της rock… ξαναγίνονται νέοι στο βίντεο του «In The Stars» (video)

trogli-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στη γαστρεντερίτιδα τα «ρίχνει» ο πατέρας των παιδιών – Για εμφανή παραμέληση χρόνων κάνει λόγο μάρτυρας

loudias
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Δεμένο με σύρμα και αλυσίδα το πτώμα στον Λουδία

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

letonia-eurovision-new
LIFESTYLE

Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 15:17
rolling-stones_1505_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rolling Stones: Οι θρύλοι της rock… ξαναγίνονται νέοι στο βίντεο του «In The Stars» (video)

trogli-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στη γαστρεντερίτιδα τα «ρίχνει» ο πατέρας των παιδιών – Για εμφανή παραμέληση χρόνων κάνει λόγο μάρτυρας

loudias
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Δεμένο με σύρμα και αλυσίδα το πτώμα στον Λουδία

1 / 3