ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 17:11
Ένταση στον Προμαχώνα: Συγκρούσεις αγροτών με την αστυνομία στις Σέρρες – Λιποθύμισε αγρότης από τα χημικά (Video)

Σκηνικό έντασης έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, 15/5, στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες κινήθηκαν προς τη ζώνη απολύμανσης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους εμποδίζουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. έκανε λόγο για περιορισμένη χρήση χημικών, σημειώνοντας ότι το επεισόδιο διήρκησε λίγα λεπτά χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη ζώνη απολύμανσης, λίγα μέτρα μετά τις μπάρες του σταθμού, ωστόσο δεν τους επετράπη.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ένας αγρότης έχασε τις αισθήσεις του μετά τη ρίψη χημικών.

Δεν υλοποιήθηκε καμία κυβερνητική δέσμευση, καταγγέλλουν οι αγρότες

Παρά τα επεισόδια, η διέλευση οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα διεξαγόταν κανονικά και χωρίς προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σημειώνεται ότι, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής παραγωγοί είχαν συγκεντρωθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, έπειτα από απόφαση που ελήφθη στη γενική τους συνέλευση. Η κυκλοφορία διεκόπη στην Εθνική Οδό Λευκώνα – Προμαχώνα, έως το ύψος της διασταύρωσης Χριστός–ΒΙΠΕ, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή ώστε να αποτραπεί η κίνηση τρακτέρ προς τα σύνορα.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν έχει εφαρμοστεί καμία από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση στις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να είναι έντονα, παρότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

