ΕΟΦ: Οδηγίες για πρόληψη ηπατικής δυσλειτουργίας από φάρμακο για την επιληψία (photo)

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά τις αναφορές για περιπτώσεις σοβαρής ηπατικής βλάβης, που έχουν καταγραφεί σε ασθενείς που λαμβάνουν συγκεκριμένο φάρμακο για την επιληψία. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΦ πριν από την έναρξη της θεραπείας, θα πρέπει να αξιολογείται η ηπατική λειτουργία και σε ασθενείς που παρουσιάζουν ενδείξεις ή συμπτώματα θα πρέπει να διενεργείται άμεση κλινική αξιολόγηση και εξετάσεις.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΕΟΦ που εκδόθηκε χθες αναφέρει:

«Το Ontozry είναι ένα αντιεπιληπτικό φαρμακευτικό προϊόν που ενδείκνυται για τη συμπληρωματική θεραπεία εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον 2 αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Κατά τη θεραπεία με Ontozry παρατηρείται συχνά αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Συγκεντρωτικά δεδομένα από διπλά-τυφλές κλινικές μελέτες ανέφεραν αυξήσεις της ALT και της AST στο 1,6% και 1,4% των ασθενών που έλαβαν το Ontozry, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 0% και 0,4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Παρατηρήθηκε σαφής δοσοεξαρτώμενη τάση, με τις αυξήσεις να φτάνουν το 3,6% για την ALT και το 2,7% για την AST στους ασθενείς που λάμβαναν τη μέγιστη ημερήσια δόση Ontozry (δηλαδή 400 mg).

Κατά την αξιολόγηση αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος ασφάλειας, εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις σοβαρής ηπατικής βλάβης που πιθανώς σχετίζονταν με το Ontozry, συμπεριλαμβανομένης μίας περίπτωσης που πληρούσε τα κριτήρια του νόμου του Hy (μια μέθοδος πρόβλεψης της πιθανότητας ένα φάρμακο να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη).

Επιπλέον, καταγράφηκαν 24 περιπτώσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι ενδέχεται να σχετίζονται με το Ontozry.

Οι περισσότερες αναφορές σοβαρών ηπατικών βλαβών που ενδέχεται να σχετίζονται με το Ontozry έχουν προκύψει όταν αυτό χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα αίτια και οι μηχανισμοί της ηπατοτοξικότητας που σχετίζεται με το Ontozry παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασαφή.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσφατα αναγνωρισμένο κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης, οι τιμές των τρανσαμινασών ορού (ALT και AST), της γ-γλουταμυλτρανσφεράσης (GGT), της αλκαλικής φωσφατάσης και της ολικής χολερυθρίνης θα πρέπει να ελέγχονται πριν από την έναρξη της θεραπείας με Ontozry και να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σε ασθενείς που εμφανίζουν ενδείξεις ή συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη, όπως κόπωση, ανορεξία, πόνο στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, σκούρα ούρα ή ίκτερο, θα πρέπει να διενεργείται αμέσως κλινική αξιολόγηση και εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας.

Επιπλέον, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν ώστε να αναγνωρίζουν ενδείξεις ή συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη και, σε περίπτωση εμφάνισής τους, να ζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Εάν υπάρχει υποψία ή διαπιστωθεί ηπατική βλάβη, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης ή διακοπής της θεραπείας με cenobamate, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (δηλαδή, να αποφεύγεται η απότομη διακοπή της θεραπείας, εκτός εάν είναι απαραίτητη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης επιληπτικών κρίσεων).

Οι πληροφορίες προϊόντος του Ontozry θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με αυτές τις νέες πληροφορίες ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει αναθεωρημένες προειδοποιήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ανωτέρω συστάσεις.

Επιπλέον, η ηπατική βλάβη προστίθεται ως σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια (η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε έως 1 στους 1.000 ανθρώπους) στις πληροφορίες προϊόντος του Ontozry».

Διαβάστε επίσης:

Η 4η ΥΠΕ αποκτά Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Εγκαινιάστηκαν νέοι ξενώνες φιλοξενίας για συνοδούς ογκολογικών ασθενών

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας