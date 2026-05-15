Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

Τελειωμό δεν έχουν τα σκηνικά έντασης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και των «γαλάζιων» κοινοβουλευτικών στελεχών και ένα ακόμα ξέσπασε στην Ολομέλεια το μεσημέρι της Παρασκευής στον απόηχο και της πρωινής συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ άλλων και για μήνυση σε βάρος της από τον υπουργό Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης την αποκάλεσε «αισχρή» και αναφώνησε πως του προκαλεί «αηδία» κι εκείνη στην συνέχεια του αντιγύρισε πως ο ίδιος είναι «αισχρός» και «βδέλυγμα».

Αρχικώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως δέχτηκε υπέστη «απερίγραπτες και ακραίες συμπεριφορές κακοποίησης» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας με «ύβρεις», με «απειλές, σωματικές και έμπρακτες, με χειροδικία με χτυπήματα των χεριών στα έδρανα της αίθουσας 223» από τους βουλευτές της ΝΔ κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, προσθέτοντας χαρακτηρισμούς όπως «τραμπούκοι» και «μισογύνηδες».

Το λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος απαντώντας «δεν αποδεχόμαστε τους χαρακτηρισμούς της προέδρου για την κοινοβουλευτική μας ομάδα» προσθέτοντας πως γνωρίζουν όλοι «ποιος καθημερινά ασκεί μπούλινγκ και προκαλεί και καταλύει τη θεσμική λειτουργία του κοινοβουλίου».

«Ξέρουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες την περίοδο της μαύρης προεδρίας της» συνέχισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, προσθέτοντας πως «χρωστάει χρήματα σε συνεργάτιδά της, και κουνάει το δάχτυλο στην πλειοψηφία». Περνώντας στην αντεπίθεση η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλοντας πως πρόκειται για συκοφαντίες ενώ υποστήριξε ότι η εργαζόμενη της Πλεύσης που έχει προχωρήσει σε καταγγελία «πληρώθηκε» από τη γαλάζια παράταξη.

«Κάθε φορά που μιλάτε για εργαζόμενη – πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα – θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Ήταν νταντά σε παιδάκι στην Πάρο για μήνες», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις εις βάρος της κατηγορίες, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

Το λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος την κατηγόρησε πως «ξεπέρασε και τον χειρότερο της εαυτό», με την ίδια να φωνάζει από το έδρανό της «Είσαι φασίστας! Φασίστας!», και με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να αντιδρά εντόνως, ζητώντας, δεδομένου ότι στα θεωρεία βρίσκονταν παιδιά του δημοτικού, να επικρατήσει σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα. Πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε επιμένοντας πως σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί, η καταγγέλλουσα είναι εργαζόμενη δηλωμένη στο ΕΡΓΑΝΗ.

«Την ακούω τόση ώρα να λέει για την κουνιάδα σας κυρία Κεφαλά, ότι την είδαν με μαγιό. Μου προκαλεί αηδία! Πρόκειται περί αίσχους! Είσαι αισχρή!», είπε με φωνές ο υπουργός, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς εκτός μικροφώνου: «Εσείς είστε αισχρός! Βδέλυγμα είσαι!».

Ο υπουργός Υγείας εξακολούθησε να ρίχνει «λάδι στη φωτιά», καλώντας την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο της επίμαχης καταγγελίας και να αποφανθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση.

«Σας κατήγγειλα για κουκούλωμα του εγκλήματος στη Βιολάντα, γι’ αυτό αρχίσατε αυτή την ιστορία! Κουκουλώσατε το έγκλημα στη Βιολάντα και καλείτε την Επιθεώρηση Εργασίας να ελέγξει την Πλεύση Ελευθερίας; Δεν ντρέπεστε λίγο;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε πως «στήσατε μόνοι σας “ψευδοεργατικό”, με πρόσωπο που είχε πάψει να είναι εργαζόμενη», η οποία όπως είπε, «συμπράττει μαζί σας, αντί να είναι ευγνώμων και κάνει και ανάρτηση ότι κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ».

Διαβάστε επίσης

Γεωργιάδης – Ανδρουλάκης: Πώς ξέσπασε ο πόλεμος του «πόθεν έσχες», σκληρό ροκ ως τις εκλογές

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει νέο κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη (Video)

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»