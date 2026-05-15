Προφυλακιστέοι οι 6 από τους 8 για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα – Υποστηρικτές τους συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο 

Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών αδικημάτων.

Συμπεριλαμβανομένων της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, της ληστεία από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ).

Στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, σε άλλον χρόνο. Τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και δεν προέβαλαν αντίσταση.

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές τους που φώναζαν συνθήματα υπέρ τους.

Κατά την έξοδο τους από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και κροτου λάμψης στο προαύλιο χώρο των δικαστηρίων.

