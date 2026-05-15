Σχεδόν εξ επαφής πυροβόλησε ο 58χρονος την 43χρονη στο μπαρ στην Καλλιθέα – Βίντεο ντοκουμέντο

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες (14/5) ο 58χρονος που πυροβόλησε την σύζυγο ιδιοκτήτη μπαρ στην Καλλιθέα, επειδή δεν του επέτρεψε να μπει στο κατάστημα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που 58χρονος πυροβολεί την 43χρονη. Ο 58χρονος βρίσκεται στην άκρη του μπαρ, εντοπίζει την 43χρονη και πηγαίνει δίπλα της.

Την πυροβολεί δύο φορές σχεδόν εξ επαφής. Η γυναίκα κάνει μερικά βήματα για να σωθεί και στη συνέχεια καταρρέει.

Οι θαμώνες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και συνεχίζουν ανενόχλητοι.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του. Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

