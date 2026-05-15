Η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να παρέμβει για την παράνομη αλιεία από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα ζήτησε την Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε παράνομη αλιεία και παραβίαση του ναυτικού δικαίου από Τούρκους ψαράδες στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έθεσε το ζήτημα σε συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, την Παρασκευή στην Αθήνα.

«Έθεσα στον Επίτροπο ένα σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα σχετικά με τους αλιείς μας και την αλιεία μας και την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων γειτόνων μας όσον αφορά την παράνομη αλιεία, την μη τήρηση του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», δήλωσε ο Κικίλιας.

«Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει», δήλωσε ο Κικίλιας, προσθέτοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα είναι επίσης σύνορα της Ευρώπης.



Η Ελλάδα έχει ορίσει περιοχές περιορισμένης αλιείας στο Αιγαίο Πέλαγος, ορισμένες από τις οποίες έχουν αμφισβητηθεί από την Τουρκία ως εκτός δικαιοδοσίας της χώρας. Η Αθήνα πέρυσι διαμαρτυρήθηκε κατά ενός τουρκικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου που όριζε ζώνες για αλιεία και άλλες δραστηριότητες στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πέρυσι ότι τα παράκτια κράτη έχουν την κύρια ευθύνη για την επιβολή του νόμου, καθώς υποστηρίζει την Ελλάδα με περιπολίες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, δορυφορικές εικόνες και επιθεωρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Aνεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ – «Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι», λέει η Νέα Αριστερά που μένει με 11 βουλευτές

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»