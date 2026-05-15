search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 19:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 18:29

Η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να παρέμβει για την παράνομη αλιεία από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

15.05.2026 18:29
kikilias-new

Η Ελλάδα ζήτησε την Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε παράνομη αλιεία και παραβίαση του ναυτικού δικαίου από Τούρκους ψαράδες στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έθεσε το ζήτημα σε συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, την Παρασκευή στην Αθήνα.

«Έθεσα στον Επίτροπο ένα σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα σχετικά με τους αλιείς μας και την αλιεία μας και την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων γειτόνων μας όσον αφορά την παράνομη αλιεία, την μη τήρηση του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», δήλωσε ο Κικίλιας.

«Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει», δήλωσε ο Κικίλιας, προσθέτοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα είναι επίσης σύνορα της Ευρώπης.

Η Ελλάδα έχει ορίσει περιοχές περιορισμένης αλιείας στο Αιγαίο Πέλαγος, ορισμένες από τις οποίες έχουν αμφισβητηθεί από την Τουρκία ως εκτός δικαιοδοσίας της χώρας. Η Αθήνα πέρυσι διαμαρτυρήθηκε κατά ενός τουρκικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου που όριζε ζώνες για αλιεία και άλλες δραστηριότητες στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πέρυσι ότι τα παράκτια κράτη έχουν την κύρια ευθύνη για την επιβολή του νόμου, καθώς υποστηρίζει την Ελλάδα με περιπολίες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, δορυφορικές εικόνες και επιθεωρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Aνεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ – «Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι», λέει η Νέα Αριστερά που μένει με 11 βουλευτές

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meimarakis synedrio nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και… πηγαδάκια στο συνέδριο της ΝΔ (Photos)

Britain Victoria Beckham Premiere
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

Tileorasi
MEDIA

Δεν χαμπαριάζει από Eurovision και τέτοια ο Alpha – Πάλι την υψηλότερη τηλεθέαση είχε την Πέμπτη (14/5)

kikilias-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να παρέμβει για την παράνομη αλιεία από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 19:02
meimarakis synedrio nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και… πηγαδάκια στο συνέδριο της ΝΔ (Photos)

Britain Victoria Beckham Premiere
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

1 / 3