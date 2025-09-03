Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

Θέση στο επεισόδιο ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, όπου οι Έλληνες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν μέχρι και πυροβολισμούς από την τουρκική πλευρά, πήρε το Λιμενικό.

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες ψαράδες κατήγγειλαν ότι το ελληνικό λιμενικό τους άφησε απροστάτευτους καθώς δεν παρενέβη.

Στην ανακοίνωση του το Λιμενικό υπερασπίζεται τη στάση του, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούσε να παρέμβει καθώς το επεισόδιο σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα. Όπως σημειώνεται οι Τούρκοι ψαράδες «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», όπως ανέφεραν οι Έλληνες ψαράδες.

Μάλιστα, το Λιμενικό συνοδεύει την ανακοίνωσή του με σχετικούς χάρτες που δείχνουν τις θέσεις των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025).

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ.. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση».

Πώς έγινε το περιστατικό

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με τους Έλληνες ψαράδες να βιντεοσκοπούν όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες ψαράδες θέλησαν να διαμαρτυρηθούν στους Τούρκους ψαράδες ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και τότε ήταν που δέχτηκαν ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Μάλιστα, για το «θερμό» περιστατικό Έλληνας ψαράς καταγγέλλει στην ιστοσελίδα ThessΡost, ότι από τα τουρκικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα, το ίδιο Μέσο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

«Βρήκαμε 15-20 τουρκικά αλιευτικά, σαν φέρι μποτ, των 80 και 100 μέτρων. Άρχισαν να μας κυνηγούν και να μας πυροβολούν με καραμπίνες. Μίλησα με το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, να στείλει κάποιον. Λίγο έλειψε να μας βούλιαζαν τα καΐκια», δήλωσε ψαράς από την Κεραμωτή.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, κατήγγειλε ότι ενώ κάλεσαν την Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εμφανίστηκε ποτέ κανείς και τους άφησαν μόνους τους.

Πρόεδρος Αλιέων: «Χαοτική η κατάσταση, μεσα στην Ελλάδα να μας κυνηγούν τα τουρκικά αλιευτικά»

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντής Παγώνης, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Έγινε κάτι που γίνεται κάθε μέρα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Βγήκαμε για την απογευματινή μας ψαριά από το λιμάνι της Κεραμωτής και της Καβάλας. Είχαμε πληροφορηθεί από συναδέλφους ψαράδες ότι προχθές το βράδυ μας είχαν παραβιάσει το νησί της Σαμοθράκης, ότι είχαν μπει και είχαν ψαρέψει Τούρκοι ψαράδες και αυτό που αντικρύσαμε χθες το απόγευμα ήταν μια κατάσταση που είχαμε καιρό να την αντικρύσουμε. Είδαμε ξαφνικά μια χαοτική κατάσταση που είχαμε καιρό να την δούμε».

Και πρόσθεσε: «Είδαμε περίπου 10 αλιευτικά σκάφη Τούρκων, να αλιεύουν και μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα αλλά και τα διεθνή χωρικά ύδατα. Κάναμε το αναμενόμενο, προσπαθήσαμε να τους αναχαιτίσουμε, με τους τρόπους που γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να τους παρεμποδίσουμε από το να ρίξουν δίχτυα κτλ. και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μας κυνηγάει το τουρκικό αλιευτικό. Είχαμε κάνει κλήσεις στο Λιμενικό πριν προσεγγίσουμε εμείς την περιοχή για να είμαστε και εμείς σωστά τυπικοί σε όλα, ήρθε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Καθυστέρησε να έρθει. Ήρθε όταν τα τουρκικά είχαν βγει στα διεθνή ύδατα».

«Και στο σημείο να ήταν το Λιμενικό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι Τούρκοι αλιείς και έτσι όπως έχουν μάθει να δουλεύουν τα τελευταία χρόνια ειδικά, δεν μπορεί να τους κουνήσει τίποτα με τις συγκεκριμένες τακτικές που κάνουμε. Τους έχουμε δώσει χώρο είναι πασιφανές. Αυτό ξεκινά από το κράτος, έχει ευθύνη και η Ευρώπη και όλοι για την κατάσταση στο Αιγαίο. Το Λιμενικό εκτελεί εντολές. Προσπαθεί να τους αναχαιτίσει, δεν έχουμε κάνει μία σύλληψη».

«Για να ξεκαθαρίσουμε οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα. Το έκαναν για εκφοβισμό 2-3 φορές. Άλλη μια φορά πριν 3 χρόνια είχε γίνει αυτό. Το στενάχωρο είναι ότι εμείς σε 10 χρόνια από τώρα, με την πολιτική που εξακολουθούν να κάνουν με τους ψαράδες, δεν θα υπάρχουμε ούτε να είμαστε εκεί. Αν δεν ήμασταν εμείς εκεί, θα κοιμόμασταν στις κρεβατοκάμαρές μας και δεν θα παίρναμε χαμπάρι τίποτα. Θα έπιανε ο Τούρκος ψάρι ελληνικό, θα τα ξεφόρτωναν και θα τα αγοράζαμε εμείς», τόνισε κλείνοντας ο κ. Παγώνης.

