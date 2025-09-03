search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025 15:47

Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

03.09.2025 15:47
opla viber kriti 5543- new

Και οι αγοραπωλησίες όπλων περιλαμβάνονταν στις «δραστηριότητες» των μελών της Μαφίας της Κρήτης και μάλιστα τα μέλη της χρησιμοποιούσαν το Viber για τις συναλλαγές τους θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα τους παρείχε ασφάλεια λόγω κρυπτογράφησης.

Οι εμπλεκόμενοι όμως, αφού δεν είχαν σβήσει συνομιλίες και φωτογραφίες, βρέθηκαν εκτεθειμένοι καθώς η έρευνα της αστυνομίας έφερε στο φως τις συναλλαγές τους. 

Από τις συνομιλίες αποκαλύπτονται και τα ποσά που χρέωνε η εγκληματική οργάνωση στις αγοραπωλησίες όπλων. Τα μικρά πυροβόλα όπλα κοστολογούνταν από 1.700 μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ οι τιμές για μεγαλύτερα πιστόλια κυμαίνονταν από 3.300 μέχρι 4.000 ευρώ, με το πιο ακριβό πιστόλι να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Στην ίδια τιμή κοστολογούσαν τα μέλη της οργάνωσης και τα καλάσνικοφ και άλλα παρόμοια τυφέκια.

Πέρα από τα παραδοσιακά πιστόλια – τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μάρκας USP, αλλά και περίστροφα «357», τα γνωστά «38άρια» και «765», είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε πρόσβαση και σε πυροβόλα όπλα σε μορφή «στυλό», τα οποία κοστολογούσαν στα 500 ευρώ. 

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής τους ήταν ένα στρατιωτικό τουφέκι αξίας 5.500 ευρώ.

kim putin dna 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Προσωπικό της Βόρειας Κορέας καθάρισε ό,τι άγγιξε για να εξαφανίσει το DNA του, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

opla viber kriti 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

PANOS_KAMMENOS_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

