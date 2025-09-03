Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

Και οι αγοραπωλησίες όπλων περιλαμβάνονταν στις «δραστηριότητες» των μελών της Μαφίας της Κρήτης και μάλιστα τα μέλη της χρησιμοποιούσαν το Viber για τις συναλλαγές τους θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα τους παρείχε ασφάλεια λόγω κρυπτογράφησης.

Οι εμπλεκόμενοι όμως, αφού δεν είχαν σβήσει συνομιλίες και φωτογραφίες, βρέθηκαν εκτεθειμένοι καθώς η έρευνα της αστυνομίας έφερε στο φως τις συναλλαγές τους.

Από τις συνομιλίες αποκαλύπτονται και τα ποσά που χρέωνε η εγκληματική οργάνωση στις αγοραπωλησίες όπλων. Τα μικρά πυροβόλα όπλα κοστολογούνταν από 1.700 μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ οι τιμές για μεγαλύτερα πιστόλια κυμαίνονταν από 3.300 μέχρι 4.000 ευρώ, με το πιο ακριβό πιστόλι να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Στην ίδια τιμή κοστολογούσαν τα μέλη της οργάνωσης και τα καλάσνικοφ και άλλα παρόμοια τυφέκια.

Πέρα από τα παραδοσιακά πιστόλια – τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μάρκας USP, αλλά και περίστροφα «357», τα γνωστά «38άρια» και «765», είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε πρόσβαση και σε πυροβόλα όπλα σε μορφή «στυλό», τα οποία κοστολογούσαν στα 500 ευρώ.

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής τους ήταν ένα στρατιωτικό τουφέκι αξίας 5.500 ευρώ.

