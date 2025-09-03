search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025 13:50

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης – Πώς ξεκίνησαν όλα (video)

03.09.2025 13:50
mykonos_new

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ Ιταλών τουριστών.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε γροθιές και σπρωξίματα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο, το οποίο τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, φαίνονται οι αστυνομικοί να μάχονται για να συγκρατήσουν τους Ιταλούς τουρίστες, την ώρα που εκείνοι εκσφενδονίζουν πράγματα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.

Η ένταση κορυφώνεται με φωνές, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει και παρακολοθούν το απίστευτο σκηνικό στο κέντρο του νησιού.

Ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

