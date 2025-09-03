Τέμπη: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μετά την κατάθεση Παπαδημητρίου για το πόρισμα και την πυρόσφαιρα

Την ώρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους επαναφέρει με τον πλέον έντονο τρόπο το ζήτημα του παράνομου φορτίου στη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία που στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε με το Intercity στα Τέμπη, καθώς διαπίστωσε ίχνη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, στον οποίο, πριν από μερικές ημέρες είχε δώσει αυτοβούλως κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου, προώθησε την κατάθεση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισαγγελείς θα αναλάβουν να δουν αν προκύπτουν από την κατάθεση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις.

Οι πληροφορίες από την κατάθεση αναφέρουν ότι ο Χ. Παπαδημητρίου – ο οποίος κατά την παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία είχε ο ίδιος αποδώσει την πυρόσφαιρα σε πτητικούς υδρογονάνθρακες – προχώρησε σε αποκαλύψεις για πρόσωπα και καταστάσεις και δη για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του Οργανισμού για το ζήτημα αυτό.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στην κατάθεσή του ο Χ. Παπαδημητρίου περιέγραψε τα γεγονότα από τη συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν προκειμένου να καταλήξει η Επιτροπή στο πόρισμα και δη για το σκέλος της πυρόσφαιρας και τις προσομοιώσεις, αλλά και τη δική του πρόταση να αναβληθεί η δημοσίευση του πορίσματος.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι, γιατί ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αφού είχε αντιρρήσεις ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα, μετά την παρουσίαση του πορίσματος του Οργανισμού μίλησε ο ίδιος για αρωματικούς υδρογονάνθρακες – θέση που φαίνεται ότι ενισχύεται από τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

