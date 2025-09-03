search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 14:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 13:05

Τέμπη: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μετά την κατάθεση Παπαδημητρίου για το πόρισμα και την πυρόσφαιρα

03.09.2025 13:05
edoasaam-syn.typou

Την ώρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους επαναφέρει με τον πλέον έντονο τρόπο το ζήτημα του παράνομου φορτίου στη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία που στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε με το Intercity στα Τέμπη, καθώς διαπίστωσε ίχνη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, στον οποίο, πριν από μερικές ημέρες είχε δώσει αυτοβούλως κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου, προώθησε την κατάθεση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισαγγελείς θα αναλάβουν να δουν αν προκύπτουν από την κατάθεση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις.

Οι πληροφορίες από την κατάθεση αναφέρουν ότι ο Χ. Παπαδημητρίου – ο οποίος κατά την παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία είχε ο ίδιος αποδώσει την πυρόσφαιρα σε πτητικούς υδρογονάνθρακες – προχώρησε σε αποκαλύψεις για πρόσωπα και καταστάσεις και δη για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του Οργανισμού για το ζήτημα αυτό.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στην κατάθεσή του ο Χ. Παπαδημητρίου περιέγραψε τα γεγονότα από τη συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν προκειμένου να καταλήξει η Επιτροπή στο πόρισμα και δη για το σκέλος της πυρόσφαιρας και τις προσομοιώσεις, αλλά και τη δική του πρόταση να αναβληθεί η δημοσίευση του πορίσματος.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι, γιατί ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αφού είχε αντιρρήσεις ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα, μετά την παρουσίαση του πορίσματος του Οργανισμού μίλησε ο ίδιος για αρωματικούς υδρογονάνθρακες – θέση που φαίνεται ότι ενισχύεται από τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Διαβάστε επίσης

Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eliza_porta
ΘΕΑΤΡΟ

Η αγαπημένη παράσταση του κοινού «Ελίζα», της Ξένιας Καλογεροπούλου, επιστρέφει στο Θέατρο Πόρτα

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση

amélie-de-montchalin_bayrou_0309_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυστηρότερα μέτρα κατά των πλούσιων φοροφυγάδων – Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα έσοδα

tsipras_marinakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα… με «όχημα» τον Καμμένο: «Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους»

PORTOKALOGLOU_KOTSIRAS
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πορτοκάλογλου και Κότσιρας σε μια μοναδική συναυλία, με δωρεάν είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 14:33
eliza_porta
ΘΕΑΤΡΟ

Η αγαπημένη παράσταση του κοινού «Ελίζα», της Ξένιας Καλογεροπούλου, επιστρέφει στο Θέατρο Πόρτα

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση

amélie-de-montchalin_bayrou_0309_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυστηρότερα μέτρα κατά των πλούσιων φοροφυγάδων – Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα έσοδα

1 / 3