ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025 20:48

Τέμπη: 12 νέα δείγματα ξυλολίου στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους με το κλείσιμο της δικογραφίας

02.09.2025 20:48
pirosfaira-tempi

Νέα δεδομένα για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και το αίτιο της πρόκλησης της μεγάλης έκρηξης στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, έρχονται στο προσκήνιο, μόλις λίγα 24ωρα από το κλείσιμο του δικαστικού φακέλου.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε έγγραφο που απέστειλε στις 29 Αυγούστου 2025 -κι ενώ η ανακριτική διαδικασία έκλεινε- ανέφερε ότι σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε από τα κρίσιμα σημεία των συντριμμιών του τρένου, εντόπισε ξυλόλιο, βενζόλιο κι άλλους κυκλικούς υδρογονάνθρακες. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά τα δείγματα είχαν ληφθεί από τη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας για την οποία είχαν διατυπωθεί ερωτήματα αν μετέφερε παράνομο φορτίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, το αίτημα για να εξετασθούν από το ΓΧΚ αυτά τα 27 δείγματα από το Κουλούρι της Λάρισας είχαν σταλεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής από τις αρχές Μαρτίου κι η απάντηση υπήρξε στο χρονικό όριο της ολοκλήρωσης της δικαστικής έρευνας.

Όπως επισημαίνεται, η απάντηση του Γενικού Χημείου υπήρξε κατά… σύμπτωση (;) μία ημέρα μετά την παράδοση του πορίσματος της Πυροσβεστικής που είχε ζητήσει την ανάλυση αυτών των δειγμάτων όμως δεν συμπεριέλαβε όσα προέκυψαν στην έκθεση αυτοψίας της, και ενώ η ΔΑΕΕ αποφάνθηκε ότι δεν εντόπισε ίχνη καυσίμων ή έκρηξης!

Σημειώνεται ότι από τις προηγούμενες δειγματοληψίες υπήρχαν 15 δείγματα ξυλολίου και άλλων υδρογονανθράκων από προηγούμενες δειγματοληψίες, τώρα προστίθενται άλλα 12 (σύνολο δηλαδή 27) από κρίσιμα σημεία έρευνας, χωρίς να δίνεται απάντηση που οφείλεται ο εντοπισμός τους.

Υπενθυμίζεται πως η κα Καρυστιανού σε ανάρτησή της αναφέρεται στην αυτοψία της ΔΑΕΕ, λέγοντας πως «ο εκτελών Ανακριτής Μπακαΐμης, άρον άρον, άμεσα αφότου πήρε την Έκθεση της παρωχημένης Αυτοψίας και βγήκαν στον αέρα τα ψευδή και αποπροσανατολιστικά δημοσιεύματα, έκλεισε σήμερα (σ.σ. στις 29 Αυγούστου) τη δικογραφία».

