Τέμπη: Στον ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Δεν εντοπίστηκε εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία

Στο γραφείο του του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με το LarissaNet, το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται -μεταξύ άλλων- πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης, ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Αναφέρεται ακόμη, ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης και στο εσωτερικό της καμπίνας.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει -μεταξύ άλλων- και το σενάριο μεταφοράς (εύφλεκτου) φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Για τον ίδιο λόγο άλλωστε πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες, για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

