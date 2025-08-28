search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 17:56

Τέμπη: Στον ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Δεν εντοπίστηκε εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία

28.08.2025 17:56
tempi_trains_new

Στο γραφείο του του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με το LarissaNet, το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται -μεταξύ άλλων- πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης, ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Αναφέρεται ακόμη, ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης και στο εσωτερικό της καμπίνας.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει -μεταξύ άλλων- και το σενάριο μεταφοράς (εύφλεκτου) φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Για τον ίδιο λόγο άλλωστε πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες, για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ.  Καραμανλή.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του

Νίκαια: Σύλληψη 43χρονου για τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες – Εντοπίστηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

patra fotia 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

charis_doukas_2808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

korea-mathites-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα κινητά στις σχολικές αίθουσες από το 2026

THEODORA_TZAKRI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη για την κρίση στη Μονή Σινά: «Μια ακόμη απόδειξη της ανικανότητας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:25
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

patra fotia 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

charis_doukas_2808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

1 / 3