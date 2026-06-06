Το μήνυμα ότι πρέπει να δοθεί καθαρή απάντηση, δηλαδή «μαζί και δίπλα» στον Τσίπρα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δε μπορεί να είναι παρατηρητής στις «τεκτονικές αλλαγές» στον προοδευτικό χώρο, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος στο κλείσιμο της Κεντρικής Επιτροπής με τη δευτερολογία του.

Το «δίπλα και μαζί», είπε ουσιαστικά είναι το σχέδιο και ο οδικός χάρτης «που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια, αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ». Γιατί «μόνο σε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και ιδέες της Αριστεράς», ενώ «με τις αυτόνομες λογικές θα χρεωθούμε ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αλλαγή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στους εσωκομματικούς του αντιπάλους λέγοντας «κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Σε ό,τι αφορά την τροπολογία των «6» σημείωσε ότι αυτή στην ουσία είναι η τροπολογία Πολάκη του Μαρτίου που ήθελε να βάλει «επιτροπεία στην πολιτική διαδικασία της ένωσης και της σύγκλισης»

Αναλυτικά η δευτερολογία Φάμελλου στο κλείσιμο της Κεντρικής Επιτροπής:

Θα μείνουμε παρατηρητές ενώ εξελίσσονται τεκτονικές αλλαγές στον προοδευτικό χώρο; Χαράζουμε στρατηγική για τους επόμενους μήνες. Αυτό κάνουμε με συνέπεια 1,5 χρόνο.

Χτίζουμε «γέφυρες στο μέλλον». Έτσι με το «δίπλα» στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση.

Η απόφαση μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφαση μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια».

Και δίνουμε καθαρή απάντηση, να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη.

Δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό το σχέδιο είναι και οδικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια, αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο σε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και ιδέες της Αριστεράς. Γιατί αλλιώς, με τις αυτόνομες λογικές θα χρεωθούμε ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αλλαγή.

Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές.

Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.

Έχω επιλέξει να προστατέψω την πολιτική συζήτηση και το κόμμα. Και δέχτηκα την παρουσία του Π. Πολάκη και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ως απλό μέλος διότι δεν φοβάμαι τη συζήτηση. Αλλά και δεν θα δεχτώ την προσβολή του κόμματος.

Η τροπολογία των 6 επιστρέφει στην τροπολογία του Π. Πολάκη που απορρίφθηκε τον Μάρτιο, όπου ήθελε να βάλει όρους, χρονοδιάγραμμα και επιτροπεία στην πολιτική διαδικασία της ένωσης και της σύγκλισης.

Ζητώ καθαρή εντολή με ξεκάθαρή θέση για τη στάση μας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι αριστερή πολιτική είναι να πάρουμε αποφάσεις με βάση τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, αλλά και με βάση την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και εφόσον η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, εφόσον αυτό ζητάμε από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε σήμερα με την απόφασή μας.

Να μην φοβηθούμε τις μεγάλες αλλαγές όταν εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε για ανασύνθεση. Τώρα που αυτή εξελίσσεται, θα κάνουμε πίσω;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά και στα σενάρια διάλυσης, με τη συντεταγμένη και συλλογική τοποθέτησή του για την επόμενη μέρα, αποδεικνύοντας ότι έχει ισχυρή πολιτική βούληση.

Παίρνουμε την πρωτοβουλία να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα και να συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Έτσι πετυχαίνουμε και κοινωνική γείωση. Απαντάμε στους πολίτες ότι εμείς μπορούμε και παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον.

Δεν μένουμε στην απομόνωση της περιχαράκωσης. Αλλά έχουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ποιος είναι με τις ανάγκες της κοινωνίας; Είναι αυτός που συγκροτεί πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Όχι αυτός που τροφοδοτεί και επιλέγει την περιχαράκωση.

Πολιτική μας στρατηγική είναι η ενότητα και η συμμετοχή – ώσμωση σε μία ευρύτερη δυνατή, νικηφόρα προοδευτική παράταξη, που θα κερδίσει τη δεξιά.

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