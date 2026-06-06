«Πυρά» Κοτζιά σε Φάμελλο: «Πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αυστηρή κριτική στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου ασκεί ο Νίκος Κοτζιάς μετά την ολοκλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που «πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική».
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του σχολιάζει πως «τρεις φάσεις ακολούθησαν όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική:
Διευκρινίζει, δε, πως «όλα αυτά ονομάστηκαν ως μη παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτου κόμματος». Παράλληλα, σχολιάζει σκωπτικά το γεγονός ότι «στην πρόσφατη ΚΕ του σειρά από ιδρυτικά μέλη άλλου κόμματος».
«Ουδέποτε υπήρξα μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως αριστερός πάνω από έξι δεκαετίες ενοχλούμαι από αυτές τις πρωτοφανείς ανήθικες πρακτικές» κατέληξε.
Διαβάστε επίσης:
ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση Φάμελλου για στήριξη στο κόμμα Τσίπρα
Δούρου στην Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: «Μας πετάτε στα σκυλιά και δε μας πρέπει»– Έκκληση σε Φάμελλο να δεχτεί την τροπολογία με τον οδικό χάρτη για τις συνεργασίες
Αντώνης Σαμαράς: «Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.