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06.06.2026 22:13

«Πυρά» Κοτζιά σε Φάμελλο: «Πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική»

06.06.2026 22:13
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Αυστηρή κριτική στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου ασκεί ο Νίκος Κοτζιάς μετά την ολοκλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που «πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του σχολιάζει πως «τρεις φάσεις ακολούθησαν όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική:

  • Πρώτη προσπάθεια: Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Δεύτερη, ελέγχου του καθότι τα «ασημικά» τους είναι απαραίτητα.
  • Τρίτη, ομηρίας του, ώστε να αποτραπεί η «αυτόνομη δράση του».

Διευκρινίζει, δε, πως «όλα αυτά ονομάστηκαν ως μη παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτου κόμματος». Παράλληλα, σχολιάζει σκωπτικά το γεγονός ότι «στην πρόσφατη ΚΕ του σειρά από ιδρυτικά μέλη άλλου κόμματος».

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως αριστερός πάνω από έξι δεκαετίες ενοχλούμαι από αυτές τις πρωτοφανείς ανήθικες πρακτικές» κατέληξε.

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