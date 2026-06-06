Αντώνης Σαμαράς: «Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο»

«Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλάδα που δεν ακούγεται». Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Σαμαράς συμπυκνώνει το μήνυμα της πολιτικής του επανεμφάνισης, στέλνοντας το σήμα ότι παραμένει παρών και έτοιμος να παρέμβει, όταν κι όπως πρέπει.

«Μου λένε μεγάλωσες. Έφτασες τα 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι; Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος στη σύνταξή σου; Απαντώ, ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι πάντρεμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λήγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ώς την τελευταία σου πνοή» διαμήνυσε, εκπέμποντας το μήνυμα ότι επιστρέφει για να εκφράσει τους πολίτες, που δεν ακούγονται, και όχι για λόγους προσωπικής πολιτικής δικαίωσης.

@ingr_news 🎙Σαμαράς: Δε θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο – Yπάρχει μια Ελλάδα που δεν ακούγεται #ingr #news #ΣΑΜΑΡΑΣ #greecetiktok #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

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