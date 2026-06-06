Κοινό μέτωπο Πολάκη, Παππά, Δούρου για «συντεταγμένες συνεργασίες» – Τροπολογία Μπουλέκου και 7 μελών ΚΕ ζητά να αφαιρεθεί η αναφορά σε «στήριξη» Τσίπρα

Με Παππά και Δούρου συντάσσεται τελικά ο Παύλος Πολάκης, συμπράττοντας στην κατάθεση τροπολογίας στην κεντρική εισήγηση, μαζί με τρία ακόμη μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Ως εκ τούτου, το κείμενο που κατέθεσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης, δε θα μπει σε ψηφοφορία, όπως διευκρινίζουν στενοί συνεργάτες του, και λογίζεται ως κείμενο συμβολής.

Την τροπολογία που έχει τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες διαδικασίες» υπογράφουν συγκεκριμένα: οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Η τροπολογία κινείται στην κατεύθυνση της χθεσινοβραδινής ανάρτησης του Νίκου Παππά και ζητά τη διαμόρφωση οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει:

Τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξης μάχης και την κοινή εκλογική κάθοδο. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η άμεση επαφή με τους Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 – 2019.

Τη συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα από το Συνέδριο και μετά, προκειμένου να αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη.

Τη Συγκρότηση τριών επιτροπών, δηλαδή α) επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, β) επιτροπής προγράμματος και γ) εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Επαναλαμβάνουμε όπως και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου», καταλήγει το κείμενο της τροπολογίας, «ότι θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή εξελίξεων».

Τροπολογία 8 στελεχών – Ζητούν να φύγει η αναφορά σε «στήριξη» της πρωτοβουλίας Τσίπρα

Τροπολογία όμως καταθέτει και ο Γιάννης Μπουλέκος μαζί με 7 ακόμη μέλη της ΠΓ και της Κεντρικής Επιτροπής, ζητώντας να αντικατασταθεί η αναφορά της εισήγησης που κάνει λόγο σε στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα και να προστεθεί αναφορά περί «άμεσης διαδικασίας διαβούλευσης με τους όμορους χώρους».

Αναλυτικά, οι υπογράφοντες την παρούσα τροπολογία επί της εισήγησης, ζητούμε να γίνει αποδεκτή η ακόλουθη τροποποίηση του κειμένου της εισήγησης.

Στην παράγραφο όπου αναφέρεται η φράση:

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Η ανωτέρω φράση αφαιρείται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο των ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων του για τη συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων και τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, επισπεύδει άμεσα τη διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους, καθώς και με το νεοσυσταθέν κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου προσεγγίζουμε με συντροφική διάθεση.

Στόχος της διαδικασίας είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη εκλογικής συμπόρευσης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλίσεων».

Οι υπογράφοντες, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας & της Κεντρικής Επιτροπής

1) Λαμπρίδης Χρήστος

2) Μπουλέκος Γιάννης

3) Γεωργιάδης Κώστας

4) Ευαγγελοπούλου Ελένη

5) Λάζου Βασιλική

6) Πετράς Δημήτρης

7) Σταυριδόπουλος Θράσος

8) Τζανέτος Φώτης

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