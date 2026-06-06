Χατζηδάκης: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα μπορούσε να προκαλέσει μικρή ζημιά στη ΝΔ, αλλά μεγαλύτερη στον εαυτό του

Για τον επικείμενο ανασχηματισμό αλλά και τις εκλογές μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, το πρωί του Σαββάτου, στην ΕΡΤ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι «όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας» και θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, μετά την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε τη θέση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ο ορίζοντας παραμένει η άνοιξη του 2027.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, και ειδικότερα τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού έκανε λόγο για «δύο νέα κόμματα», χαρακτηρίζοντας το πρώτο «ένα κόμμα από τα παλιά, με τον ίδιο αρχηγό και περίπου τα ίδια στελέχη με διαφορετικό όνομα» και το δεύτερο ένα «κόμμα διαμαρτυρίας».

Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε 18% και παραιτήθηκε θεωρώντας το αποτυχία», προσθέτοντας πως «τώρα βλέπω διάφορους να θεωρούν επιτυχία το 14-15%». Παρομοίασε μάλιστα την κατάσταση με την «Ημέρα της Μαρμότας», υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πολιτικά μοτίβα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέφυγε τη συζήτηση περί επιλογής πολιτικού αντιπάλου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να διαλέξουμε αντιπάλους» και ότι η προτεραιότητα είναι η διακυβέρνηση.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει «μια μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία», αλλά «μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απόφαση του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού.

Για τη νέα πλατφόρμα, politis.gov.gr

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως από την 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο και στους Δήμους.

«Οι πολίτες θα σταματήσουν να είναι στο σκοτάδι», σημείωσε, εξηγώντας ότι θα γνωρίζουν την αρμόδια υπηρεσία, το στάδιο επεξεργασίας, τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης και τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι τίθεται ζήτημα καθυστέρησης, ωστόσο υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη», επισημαίνοντας ότι προηγήθηκαν παρεμβάσεις στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, ενέταξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε ένα σύνολο 14 μεταρρυθμίσεων, κάνοντας ειδική αναφορά και στη δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για επιτάχυνση διαδικασιών.

Ακρίβεια και οικονομία: «Διεθνές πρόβλημα»

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι «διεθνές φαινόμενο» που παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια και τις αυξήσεις μισθών, επισημαίνοντας ότι «όλα γίνονται μέσα στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας», ενώ ζήτησε να του υποδείξουν «μία ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πληθωρισμός δεν είναι πρόβλημα», κάνοντας λόγο για «υποκριτική» κριτική.

Έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη «δημοσιονομική σοβαρότητα» και στη «φιλοεπενδυτική προσέγγιση», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη είναι «υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Δεν έχουμε κάνει θαύματα, αλλά η Ελλάδα έχει ανέβει και μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιλογή των πολιτών θα είναι ανάμεσα στον «πραγματισμό» και στις «υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».

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