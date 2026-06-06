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06.06.2026 11:15

Επιλογή έκπληξη για το Μεταφορών: Ο Παύλος Μαρινάκης στη θέση Κυρανάκη – Τι μήνυμα στέλνει ο Μητσοτάκης

06.06.2026 11:15
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Ο Παύλος Μαρινάκης, ένας εκ των στενότερων συνεργατών του πρωθυπουργού και με εξαιρετικά πετυχημένη τριετή παρουσία στο «ηλεκτρικό» πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου, φαίνεται να είναι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, μετά τη μετακόμιση του Κώστα Κυρανάκη στη γραμματεία της ΝΔ.

Ο μίνι ανασχηματισμός αναμένεται να γίνει την Πέμπτη, καθώς η εκλογή του νέου γραμματέα της ΝΔ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Ο πρωθυπουργός θέλει έτσι να στείλει μήνυμα ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του παραμένουν προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του κρίσιμου και σημαντικού έργου στις συγκοινωνίες και ειδικά στον σιδηρόδρομο, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων, παραδοτέων στο επόμενο 8μηνο.

Μάλιστα επιλέγει ένα πολιτικό στέλεχος, που αναδείχθηκε σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, χειρίστηκε τα μείζονα επικοινωνιακά θέματα και απολαμβάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης του.  

Για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και υπουργός Επικρατείας ακούγεται ότι θα τοποθετηθεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο οποίος, ας σημειωθεί ότι ήταν κεντρικό πρόσωπο στον πυρήνα του επιτελείου Μητσοτάκη πριν τις εκλογές του 19.

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