Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση – Η απάντηση στον Σαμαρά για την ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα (Videos)

«Η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογικής», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος γνωστοποίησε πως ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις την Πέμπτη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία πιθανό κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνε κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει».

Για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τους «πολιτικούς της μαρκίζας», αναφερόμενος στους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης είπε πως: «Αυτό στερείται λογικής και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κ. Τσίπρα. Και ο κ. Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας υπέστησαν αυτή τη λογική από τις εκάστοτε αντιπολιτεύσεις. Χωρίς να λέω ότι και εμείς ως πολιτικός χώρος κάποιες φορές δεν μπήκαμε σε αυτές τις συλλογικές στο παρελθόν. Αλλά ο κ. Σαμαράς υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας, της στοχοποίησης, που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση. Και αναφέρομαι στη στοχοποίηση στην υπόθεση Novartis. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον εν ενεργεία πρόεδρο, εγώ θεωρώ ότι στερείται λογικής».

Για τον Χάρη Θεοχάρη που χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά ακροδεξιό, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «καλό είναι να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί. Και όχι για να μην οξύνονται τα πνεύματα αλλά γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος».

Για την Σοφία Βούλτεψη που είπε η διαγραφή του κ. Σαμαρά ήταν «αμφίδρομο λάθος», σχολίασε πως «θεωρείται από τα στελέχη που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Επειδή την έζησα τη διαγραφή, ήταν μια αναπόφευκτη δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι, δυσάρεστη, προφανώς δυσάρεστη, κανείς δεν χάρηκε εκείνη τη μέρα, αλλά ήταν αναπόφευκτη».

«Ο Κώστας Καρμανλής δεν έφυγε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία»

Ερωτώμενος για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τον χαρακτήρισε ως έναν «βαθύτατα παραταξιακό πολιτικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί με τα σωστά του και τα λάθη του, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ ψηλά στην προσωπική του στάθμιση την αξία της παράταξης».

»Δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω κινήσεις ενός πρωθυπουργού σε έναν πρωθυπουργό. Το θεωρώ λάθος και θεσμικά. Σίγουρα όμως, γνωρίζοντας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, ξέρω ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

«Δεν θα δούμε ανασχηματισμό»

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «δεν θα δούμε ανασχηματισμό».

«Την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και το νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του εμβληματικού Νίκου Ταγαρά». Επίσης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Θέλουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά μας», είπε.

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